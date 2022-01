Presidenta de la Comisión Europea recuerda a Rusia su dependencia económica de UE

10:08 a.m.

Bruselas, 20 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó este jueves a Rusia su dependencia económica y comercial de la UE e insistió en que responderá con sanciones "masivas" si finalmente ataca Ucrania.



"La UE es de lejos el mayor socio comercial de Rusia y también de lejos su mayor inversor. Esta relación comercial es importante para nosotros, pero lo es mucho más para Rusia", dijo durante su intervención en el Foro de Davos.

Lea Además: Blinken alerta de que Putin podría atacar a Ucrania en "muy poco tiempo"

Tras unos "días intensos de diplomacia en diferentes formatos" la semana pasada, en los que Moscú "hizo sus propuestas" y los países europeos dejaron claras las suyas, la alemana subrayó que la UE no aceptará la lógica de las "esferas de influencia" que, a su juicio, intenta promover el Kremlin.



"No volveremos a la lógica antigua de competición y esferas de influencia en la que países enteros eran tratados como posesiones o patios traseros", afirmó Von der Leyen.



Así, reiteró que la UE "reafirma su solidaridad con Ucrania" y con otros socios europeos "amenazados por Rusia" y "sigue defendiendo el principio fundamental de que Ucrania es libre de decidir como Estado soberano".



"Para ser claros: queremos este diálogo; queremos que los conflictos sean resueltos en los organismos pensados para ello. Pero si la situación se deteriora, si hay nuevos ataques sobre la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas", advirtió.



"Esperamos que no pase, pero si pasa, estamos dispuestos", remarcó la presidenta de la Comisión Europea.

PUEDE LEER: Variante ómicron gana terreno y ya concentra un 72 % de los casos globales

La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que "la comunidad internacional es firme" y recalcó que las "dificultades" están relacionadas con las "peligrosas políticas del Kremlin" y no con el país en sí o su población.