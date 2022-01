Gobernador de Florida elude otra vez decir si recibió refuerzo de la vacuna

10:34 a.m.

Miami, 21 ene (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, conocido por su rechazo a las políticas anticovid de las autoridades sanitarias de EE.UU., evadió nuevamente este viernes la cuestión de si ha recibido o no el refuerzo de la vacuna, algo que su antiguo mentor Donald Trump ha criticado en los políticos.



"No voy a dejar que esto sea un arma para que la gente lo use (el refuerzo). Creo que es una cuestión privada", dijo hoy DeSantis al ser preguntado por el asunto en Sarasota (costa oeste de Florida).

Conseguir que el político conservador que aspira a la reelección como gobernador en las elecciones de este año, pero tiene ambiciones más allá de Florida, según diversas fuentes, diga si tiene la pauta completa de vacunación se ha convertido en una misión periodística a raíz de unos comentarios de Trump.



El expresidente habló esta semana a favor de las vacunas que salvan vidas en una entrevista, en la que también reveló que ya recibió el refuerzo se la vacuna y criticó a los políticos "sin arrestos" que han hecho lo mismo que él pero no quieren decirlo.



Distintos medios y analistas lo interpretaron como un ataque a DeSantis, con quien, según esas fuentes, ya no tendría tan buena relación por su presunta intención de buscar la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, algo que él también estaría persiguiendo.

El propio Trump, residente legal en Florida, desmintió el jueves por la noche en una entrevista telefónica que esté enfrentado a DeSantis, al que elogió por su "terrífico trabajo".



Pero lo cierto es que DeSantis había dicho previamente que se arrepentía de haber seguido las recomendaciones de confinamiento dictadas por el Gobierno de Trump al principio de la pandemia, en 2020.



Como arma de su campaña para la reelección DeSantis se presenta como el artífice de que Florida haya sido "el estado de la libertad" durante la pandemia, con políticas para mantener abierta la economía y en contra de las mascarillas obligatorias y de los certificados de vacunación, sin mencionar que también ha sido -y sigue siendo- uno de los estados con más casos de covid-19.



De acuerdo con la universidad Johns Hopkins, Florida, con 21,5 millones de habitantes, acumula 5,24 millones de casos y 62.500 muertes desde marzo de 2020, solo superado en el primer caso por California y Texas y por California, Nueva York y Texas en el segundo.



En los últimos 28 días, con la incidencia de la variante ómicron disparada, se han registrado 1,4 millones de casos y 157 muertes en Florida a causa de la covid-19.



DeSantis se puso la vacuna monodosis Johnson and Johnson en 2021, según confirmaron fuentes oficiales después de que la noticia apareciera en algunos medios.

Hoy dijo en Sarasota que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) no recomienda los refuerzos para la gente de su grupo de edad (43 años), pero los también gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) se saltaron esa guía, aunque se ha sabido poco porque "no se ajusta a la narrativa" del actual Gobierno.