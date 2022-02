Costa Rica retorna a las clases presenciales tras dos años de pandemia

San José, 17 feb (EFE).- Cerca de 1,2 millones de estudiantes iniciaron este jueves el curso lectivo 2022 bajo la modalidad totalmente presencial en las instalaciones de los 5.219 centros educativos ubicados en todo el país, esto luego de dos años de asistir de forma virtual o híbrida (virtual y presencial) debido a la pandemia de la covid-19.



La reapertura y continuidad del servicio educativo se rige adoptando las medidas de protección establecidas en los lineamientos generales para la reanudación ante el covid-19. Por ejemplo, el uso de la mascarilla forma parte de los útiles escolares, informó el Gobierno.

"La educación nos da la oportunidad de avanzar y cumplir sueños. Hemos enfrentado múltiples desafíos y no nos hemos detenido. Queremos que nuestros estudiantes y sus familias sigan viendo en sus centros educativos espacios agradables, seguros, donde se garantice la continuidad del aprendizaje y la inclusión", dijo el ministro de Educación, Steven González.



Datos citados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que la covid-19 exacerbó las desigualdades. En el caso de Costa Rica, una de las mayores brechas fue la digital que incidió en el acceso y ejercicio del derecho a la educación de las poblaciones de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad.



Durante el 2020 y 2021, más de 535.000 estudiantes no tuvieron condiciones adecuadas de conectividad y acceso a recursos tecnológicos.



Según el MEP, en 2021 de una población escolar de alrededor de 1,2 millones, sólo cerca del 60 % tenía acceso a su plataforma digital educativa mientras que el resto debía seguir su proceso educativo a través de WhatsApp, recursos digitales offline e impresos.



Además, solamente el 34 % de los estudiantes reportaron tener el equipo requerido y conectividad total para participar, el 29 % dijo tener acceso limitado a ambos y el 37 % reportó no tener acceso.



Con estas cifras, para la ONU era necesario regresar a las aulas, por lo cual, hizo un llamado al cumplimiento de los protocolos de higiene y medidas sanitarias que garanticen una estancia y convivencia segura de los niños, adolescentes, jóvenes y personal docente y administrativo.



"Regresar a la presencialidad en el sistema educativo es un gran acierto y requiere complementarse con acciones urgentes como inversión en conectividad, disponibilidad de dispositivos tecnológicos para los estudiantes en condición de exclusión, inversión en alfabetización digital para las personas estudiantes", afirmó la coordinadora de ONU en Costa Rica, Allegra Baiocchi.



Las autoridades destacaron que la educación es uno de los pilares fundamentales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que más allá de la generación de conocimiento, contribuye al desarrollo de capacidades y habilidades que procuran el bienestar físico, emocional y afectivo de las personas.

"Los centros educativos muchos son el único lugar donde reciben una comida nutritiva en el día, donde se les proporciona apoyo para cuidar su salud mental y donde tienen las condiciones para realizar actividad física, entre muchos otros beneficios", dijo la representante de la Organización Mundial de la Salud, María Dolores Pérez.



La inauguración oficial del curso lectivo, que se realizó en la escuela Neftalí Villalobos Gutiérrez, ubicada en San Pablo en la provincia de Heredia (centro), contó con la participación del presidente costarricense Carlos Alvarado, quien mostró su alegría al ver las "escuelas y colegios de todo el país repletos de estudiantes deseosos de aprender".