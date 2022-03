Presidente de Ucrania llama a intensificar las sanciones contra Rusia ante el Parlamento danés

9:32 a.m.

Copenhague, 29 mar (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llamó este martes en una intervención telemática ante el Parlamento danés a intensificar las sanciones contra Rusia por el conflicto bélico con su país.



"Hay que reforzar las sanciones, hay que decir no a su petróleo tan rápido como sea posible, confiscar sus bienes. Debemos obligar a Rusia a buscar la paz", afirmó.

Zelenski denunció lo que considera una "brutalidad" que no se ha visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y acusó a Rusia de tener como objetivo destruir "cualquier fundamento para que la población ucraniana pueda tener en el futuro una vida normal".



El mandatario ucraniano señaló que más del 90 % de la ciudad de Mariúpol ha sido destruido por los bombardeos y denunció lo que considera "crímenes contra la humanidad", que están ocurriendo "delante de los ojos de todo el mundo".



"¿Por qué no interviene el mundo? ¿Por qué no se han detenido estos crímenes?", se preguntó.



Zelenski acusó a Rusia de lanzar "miles de misiles" mortales contra Ucrania y denunció el ataque ruso de hoy a la localidad de Mikolaiv, en el que al menos murieron 7 personas.



En Ucrania hay ya diez millones de desplazados internos, mientras unos 4 millones de personas han abandonado el país, lamentó Zelenski.

Agradeció asimismo la "solidaridad" de Dinamarca y otros países, a la vez que denunció que existen "fuerzas dentro de la Unión Europea" que quieren socavar los esfuerzos para aislar a Rusia.



Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, Volodimir Zelenski ha intervenido de forma telemática ante los parlamentos de países como Estados Unidos, Canadá, Israel, Francia, Italia y Suecia, además de en otros foros como la OTAN.