Migrantes varados en Tijuana cifran sus esperanzas en rescisión de Título 42

Tijuana (México), 2 abr (EFE).- Los migrantes que llevan meses varados en la frontera de Tijuana ven con esperanza el anuncio del fin del Título 42, una norma que Estados Unidos ha usado en los últimos dos años para expulsar de forma expedita a indocumentados que llegaban a su país, y que será derogada el próximo 23 de mayo.



El viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) publicaron un aviso donde informan de que el próximo 23 de mayo dejará de aplicarse el Título 42, al no considerarlo necesario por más tiempo.



Esta normativa, con la que han sido expulsados cerca de 1,7 millones de personas durante los últimos dos años, bajo el pretexto de la pandemia, fue instaurada por la Administración de Donald Trump (2017-2021) y mantenida hasta ahora por su sucesor, Joe Biden.



ESPERANZA Y ALEGRÍA



Después de seis meses en Tijuana, una madre migrante originaria del estado mexicano de Michoacán, quien pidió no ser identificada por seguridad, dijo a Efe que le representa "una esperanza para nosotros los migrantes, porque es una manera de cambiar nuestra vida".



La mujer, quien tiene dos hijos, compartió que su estancia durante este tiempo en Tijuana ha sido "muy difícil", pese al apoyo que han tenido en el albergue en el que se encuentra, sobre todo porque "no es nuestra casa, no es nuestro hogar, difícil sobre todo si vienes sin ganas de estar aquí y de manera forzada".

También recordó tuvo que huir de su estado natal debido a la violencia que se vive en sus comunidades y tras las amenazas de muerte y secuestros que recibieron sus hijos ya mayores de edad, luego de haberse negado a ser reclutados por grupos del crimen organizado.



Otra madre de familia, quien también pidió el anonimato por seguridad, dijo a Efe sentir "mucho gusto" por la noticia de la rescisión del Título 42.



"Me da alegría que vayan a seguir con lo del asilo y así poder darles un futuro a nuestros hijos", dijo.



La mujer también viene huyendo de la violencia en el estado de Michoacán, pero ellas salió con sus dos hijos menores de edad y desde hace dos meses vive en un albergue de Tijuana, en donde ha recibido el apoyo de sus propios paisanos michoacanos que buscan asilo en Estados Unidos.

AMBIENTE DE CONFIANZA



En un recorrido que Efe realizó por albergues de la fronteriza Tijuana, se pudo observar que el ambiente entre los migrantes es esperanzador, sobre todo para los que vienen con hijos y familiares a quienes desean darles una mejor calidad de vida y que puedan continuar con sus estudios en un lugar seguro, alejado de la violencia.



José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, ubicado a menos de un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, comentó a Efe que con este anuncio del fin del Título 42, lo que ellos como activistas prevén es que "se van a generar movimientos migratorios más fuertes hacia las zonas fronterizas del país y uno de ellos hacia Tijuana".



Razón por la cual las organizaciones civiles ya se están preparando para su recibimiento, sin embargo, dijo, el gran reto será para las autoridades de municipales, estatales y federales.



"Esperamos ver cuál será la reacción para prepararse. Hay ya mucha experiencia por los movimientos migrantes anteriores", dijo.



"Vamos a ver cuáles son las estrategias que van a implementar, queda mes y medio, es buen tiempo para prepararse y apoyar a las personas que llegarán a Baja California", señaló el activista.



POSIBLE OLEADA MIGRANTE



En el anuncio del viernes, los CDC explicaron que, dada la evolución de la pandemia y la cobertura de vacunación en el país, los migrantes ya no suponen un riesgo sanitario, por lo que se levantará el Título 42.



Aunque el anuncio es una esperanza para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, la administración de este país ha dicho que se está "preparando" ante un posible repunte en la llegada de migrantes.

Ante su rescisión, una alta funcionaria del Gobierno de EE.UU. afirmó el viernes en una llamada con periodistas que toda la Administración se está coordinando para "estar preparados ante cualquier aumento potencial de llegadas en la frontera que resulten de la terminación del Título 42".