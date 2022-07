Indígenas panameños bloquean vías para reclamar la titulación de tierras

Los grupos indígenas que se manifestaban en Bayano solo dejaban pasar este miércoles camiones con suministros

Grupos indígenas cerraron este miércoles varios puntos de la carretera Interamericana, que cruza todo Panamá, para exigir al Gobierno la titulación de tierras y acceso al subsidio de la gasolina vigente desde esta semana, entre otros reclamos.



Uno de los bloqueos tuvo lugar en el puente sobre el Lago Bayano, situado a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Panamá, donde un centenar de originarios ataviados con sus vestidos tradicionales gritaban consignas como "la tierra no se vende, la tierra se defiende".

"Los colonos (no indígenas) están invadiendo nuestras tierras de manera legal, talando árboles, contaminándonos el ambiente. Hemos conservado el lago (Bayano) para que funcione de manera exitosa. Nosotros somos los que cuidamos, y vienen invasores", dijo a Efe el portavoz de la comarca indígena Madugandí, Linares García.



La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), que aglutina a las siete etnias originarias del país, anunció el martes un "cierre indefinido" de las vías que pasan por sus territorios a partir de este miércoles, en reclamo de la "titulación colectiva de sus territorios, conforme lo establece la ley 72 de 2007", y el desalojo de ellos de los invasores y colonos.



También para que "se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que favorece al Territorio Madungandì y Emberá de Alto Bayano", entre otros reclamos.



Estos bloqueos se suman a otros impulsados por organizaciones sindicales, indígenas y gremiales desde hace más de dos semanas en todo el país para exigir la bajada del combustible y la comida, lo que ha causado desabastecimiento de alimentos y combustible en los centros urbanos de Panamá, incluida la capital.



Los grupos indígenas que se manifestaban en Bayano solo dejaban pasar este miércoles camiones con suministros, como constató Efe. Agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que tiene en el lugar un retén permanente observaban la situación, sin que se registraran incidentes.



Anoche en un bloqueo en la provincia de Veraguas, los manifestantes que habían sido desalojados por la Policía con gases lacrimónenos regresaron y destruyeron una auto policial. Se registraron al menos 7 detenidos e igual número de agentes heridos y no está claro el número de manifestantes lesionados.



Los sindicatos continuaron este miércoles con el cierre de calles y avenidas en la capital panameña.



Como parte de unas medidas que intentaron sin éxito frenar las protestas, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo aprobó un subsidio general temporal al combustible que congeló su precio en 3,25 dólares el galón (3,78 litros), muy por debajo del valor actual de máximo 5,20 dólares, pero para acceder al mismo hay que dar la placa del auto y que este esté al día con los impuestos.



"La forma en que el Gobierno implementó (el subsidio) de la gasolina, que supuestamente beneficiaba a todos, no beneficia a la comarca indígena porque utilizamos el transporte acuático, que no tiene placa, entonces no tenemos forma de acceder", dijo García.



La COONAPIP dijo que se sumará a la mesa única de diálogo en la que representantes sindicales, gremiales y de organizaciones sociales, así como del Gobierno, buscarán una salida a la crisis con la Iglesia Católica como mediadora.



Pero al mismo tiempo exige que se instale una mesa solo para atender los asuntos de los pueblos indígenas.



Para este miércoles hay prevista una reunión de representantes de la COONAPIP con el ministerio de Gobierno de Panamá, después que el Ejecutivo no acudió a una reunión ayer con las autoridades tradicionales para encontrar una solución a las exigencias, explicó a Efe el dirigente Miguel Martínez.