Joe Biden vuelve a dar positivo para covid-19 aunque no tiene nuevos síntomas

O'Connor atribuyó el resultado positivo de Biden en covid-19 a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió este sábado a dar positivo en covid-19 y está en aislamiento de nuevo, aunque no tiene nuevos síntomas y se siente bien, indicó su médico, Kevin O'Connor, en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.



O'Connor atribuyó el resultado positivo de Biden en covid-19 a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que tomó durante cinco días para ayudar con los síntomas de la enfermedad.



Según el doctor, esa pastilla anticovid puede tener un "efecto rebote" que es el que está experimentando Biden, de 79 años, y quien recibió las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo.



El propio Biden anunció en Twitter que había vuelto a dar positivo en covid-19, algo que ocurre a una "pequeña minoría" de aquellos que toman Paxlovid.



"No tengo síntomas pero voy a aislarme para salvaguardar la seguridad de todos aquellos a mi alrededor. Estoy trabajando y pronto estaré de nuevo en la carretera", manifestó Biden, expresando su deseo de volver a viajar por el país.

Después de que se conociera el diagnóstico, la Casa Blanca anunció la suspensión de dos viajes que el mandatario tenía previsto hacer en los próximos días, uno a su residencia de Delaware y otro al estado de Michigan.



Posteriormente, Biden publicó un vídeo en Twitter en el que reitera que se siente bien y que va a trabajar desde la residencia de la Casa Blanca para permanecer en aislamiento, en vez de en el Despacho Oval como suele hacer.



El mandatario aparece en el video con su pastor alemán, Comandante, y dice acabando con una risa: "Todo está bien, me siento bien, pero Comandante y yo tenemos un poco de trabajo que hacer".



En su nota, O'Connor explicó que Biden no ha experimentando una reaparición de los síntomas y continúa sintiéndose "bastante bien", por lo que no se volverá a iniciar ningún tratamiento en este momento, aunque "obviamente" el personal médico continúa observando su evolución de cerca, según dijo.



La Casa Blanca anunció el pasado jueves 21 de julio que Biden se había contagiado y el miércoles 27 de julio salió de aislamiento tras dar negativo en una prueba de la covid-19.



De acuerdo al médico presidencial, Biden había dado negativo en las pruebas que se hizo el martes por la noche, así como el miércoles, jueves y viernes por la mañana, pero dio positivo en el test de antígenos que se hizo el sábado por la mañana.





Las autoridades sanitarias de EE.UU. reconocieron en mayo que Paxlovid, un medicamento fabricado por Pfizer, puede provocar un efecto "rebote" pero siguen recomendando su uso para adultos y mayores de 12 años, sobre todo, cuando esas personas están en riesgo de sufrir complicaciones por la covid-19.



El efecto "rebote" puede producirse entre 2 y 8 días después de su recuperación inicial y se manifiesta con la reaparición de síntomas o el resultado positivo de un test, indican en su web los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).