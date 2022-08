En el comunicado, Trump afirma que "nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos"

Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente estadounidense Donald Trump posee en Palm Beach, en el sureste de Florida, fue allanada este lunes por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), según anunció el propio Trump en su sitio web.



"Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, mientras mi bella casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI", escribió el exmandatario estadounidense en su plataforma digital.



De acuerdo con medios como CNN, se trata de una orden de allanamiento que la entidad federal cumple en la residencia Mar-a-Lago sin que se conozca hasta el momento las razones o causa.



En el comunicado, Trump afirma que "nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos".



"Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada", señala.



Acusa Trump a la Fiscalía de "mala conducta" y denuncia "la militarización del sistema de justicia" y el "ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024", dice en su sitio web, que encabeza las palabras "Save America"



Según Trump, un asalto como este solo puede suceder en países "rotos" del Tercer Mundo. "Lamentablemente -agrega- Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corruptos a un nivel nunca antes visto".



"¡Incluso entraron en mi caja fuerte!", exclama a continuación con indignación, para subrayar que "la persecución política del presidente Donald J. Trump ha estado en marcha por años".



Se refirió también a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, para asegurar que "se le permitió borrar y lavar con ácido 33.000 correos electrónicos después de que fueran reclamados por el Congreso".



Y, sin embargo, dijo, "no ha pasado absolutamente nada que la haga responsable".



El presidente 45 de los Estados Unidos (2017-2021) dijo además, sin explicar las razones del allanamiento, que "la anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas".