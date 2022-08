Confirman la muerte de un segundo bombero cubano por el incendio en Matanzas

9:55 a.m.

El periódico Girón de la provincia matancera divulgó en su cuenta en Facebook que se trata de Elier Correa, de 24 años.

El número de fallecidos por el incendio en la zona industrial de Matanzas (occidente de Cuba) -controlado ya- aumentó a dos luego de la confirmación este jueves de la muerte de un joven bombero.



"En la noche (del miércoles) falleció un paciente que se encontraba en estado crítico extremo, con quemaduras incompatibles con la vida", informó la Presidencia cubana en Twitter.



"Llegue a sus familiares, amigos y conocidos nuestro más sentido pésame ante tan dolorosa pérdida", según la publicación del diario local.



El primer fallecido informado por las autoridades fue también un bombero de 60 años.



El siniestro que comenzó el viernes pasado en la base de supertanqueros de la bahía matancera y que está controlado desde el miércoles, deja hasta el momento 14 desaparecidos y 130 lesionados, según los reportes oficiales.



Las personas no localizadas son principalmente bomberos que fueron sorprendidos por una de las primeras grandes explosiones. La recuperación de los cuerpos no comenzará hasta que se extingan las llamas, explicó el Gobierno cubano.



La cifra de evacuados se mantiene por encima de los 4.000.



El Gobierno no ha hecho públicas por el momento estimaciones de los daños económicos causados por este siniestro, que afecta al país en un momento delicado.