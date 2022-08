Un análisis preliminar encontró que la mayor desigualdad promedio ocurre en las comunidades afroamericanas, hispanas y asiáticas de Los Ángeles

La contaminación del aire con gases emitidos por fábricas y por el tránsito de vehículos afecta de forma desproporcionada a las comunidades económicamente deprimidas y a los hispanos, afroamericanos y asiáticos, según un estudio divulgado este lunes.



La investigación, financiada por la agencia espacial estadounidense NASA y la Fundación Nacional de Ciencias, se presentó en la reunión de otoño de la Sociedad Química Estadounidense que se realiza hasta el jueves.



La investigadora principal, Sally Pusede, una química atmosférica de la Universidad de Virginia, explicó que el equipo utilizó observaciones realizadas desde satélites para determinar cómo la calidad del aire varía a nivel de vecindarios, y también cómo cambia día a día.



Pusede y sus colegas han encontrado que la desigualdad en la calidad del aire en ciudades grandes de EE.UU. disminuye durante los fines de semana, debido a la reducción de repartos y entregas a domicilio con vehículos que consume combustible diésel.



En este trabajo usaron datos satelitales de Nueva York, Newark, Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Phoenix, Seattle, St. Louis y Washington DC.



Un análisis preliminar encontró que la mayor desigualdad promedio ocurre en las comunidades afroamericanas, hispanas y asiáticas de Los Ángeles que tienen los niveles socio económicos más bajos.



Estas comunidades, en promedio, han experimentado niveles de contaminación un 38 % más elevados que las comunidades blancas, no hispanas, con niveles socio económicos más altos, aunque esas disparidades en algunos días fueron aún mayores.



Washington DC mostró las desigualdades menores, con un promedio de contaminación un 10 % más alto en los barrios afroamericanos, hispanos y asiáticos con ingresos más bajos.



Aunque el análisis no se ha completado, el equipo de Pusede encontró una vinculación directa entre el estancamiento del aire y la distribución despareja de la contaminación del aire, lo cual no es sorprendente ya que los vientos dispersan la contaminación.



Los meteorólogos esperan que el número de días con altas temperaturas aumente como resultado del cambio climático, y los investigadores encabezados por Pusedes señalan que si no se reducen pronto las emisiones de gases los habitantes en esos barrios soportarán más días con condiciones ambientales dañinas.



"Dado que podemos obtener datos diarios de los niveles de contaminación, es posible evaluar el éxito de las intervenciones tales como el cambio de rutas para los camiones que usan combustible diésel, o más controles de las emisiones en las plantas industriales", dijo la investigadora.