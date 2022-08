Lula quiere reabrir las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea

"Brasil no está obligado a aceptar un acuerdo que no respeta lo que Brasil necesita", recalcó Lula

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones del próximo octubre, afirmó este lunes que el acuerdo Mercosur-Unión Europea "no es válido" y tiene que volver a ser negociado.



Lula dijo que el acuerdo, suscrito en 2019, "no es válido porque no fue concretizado plenamente", puesto que todavía no fue ratificado por los países firmantes.



"Brasil no está obligado a aceptar un acuerdo que no respeta lo que Brasil necesita", recalcó Lula en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.



El exmandatario rechazó los términos de ese acuerdo comercial, alegando que no fomenta la reindustrialización de Brasil y recalcando que Brasil "no puede renunciar a las compras gubernamentales".





El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que "Brasil se desindustrializó" en los últimos años y aseguró que pretende revertir esa tendencia si gana las elecciones del próximo 2 de octubre.



Las negociaciones comerciales, puntualizó Lula, deben servir para que los dos lados ganen y para "establecer una relación más civilizada" entre la Unión Europea y los países del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



El acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE fue suscrito en 2019, tras más de dos décadas de conversaciones, durante la gestión del presidente brasileño Jair Bolsonaro, rival de Lula en las elecciones de octubre.



Numerosos países europeos no han ratificado el acuerdo alegando preocupaciones con los compromisos medioambientales de los países suramericanos.