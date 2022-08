El objetivo es "iniciar la venta de divisas en el sistema financiero a partir de mañana", aseguró Gil

El Gobierno de Cuba anunció hoy que a partir de este martes empezará a vender dólares estadounidenses y otras divisas de forma limitada en el mercado financiero oficial, algo que no sucedía desde hace años.



El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, avanzó en un programa de la televisión pública cubana esta medida, un salto considerable -aunque restringido y gradual- en la compleja puesta en marcha de un auténtico mercado cambiario en el país.



El tipo de cambio será de 120 pesos (cup) por dólar, un tipo similar al del mercado informal y al de la incipiente compra por parte del Estado. La operación tendrá un margen comercial de entre el 3 y el 6 %.

Desde principios de agosto el Estado cubano compra divisa internacional a este tipo de cambio de 120 a uno. Hasta entonces el tipo oficial era de 24 cup por billete verde estadounidense, un tipo que se sigue manteniendo para empresas y organismos estatales.



El ministro explicó que la intención del Gobierno es "continuar avanzando en la construcción del sistema cambiario" y retomar su "control".



Estas operaciones de venta de divisas serán sólo en 37 casas de cambio oficiales, CADECA, y en primer lugar en efectivo y exclusivamente para personas naturales, explicó también en ese programa la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Marta Sabina Wilson.



El tope inicial por persona y día será de 100 dólares estadounidenses o la cantidad equivalente en otra divisa internacional. Wilson recalcó que este mercado cambiario tiene también otro "límite", pues las ventas del Estado dependerán de las compras previas.



Los dólares adquiridos por particulares, explicó el ministro, no se podrán ingresar en las cuentas de moneda libremente convertible (MLC), una moneda virtual cubana que sólo sirve para comprar en ciertas tiendas del Estado (las más surtidas en la actualidad).



En una segunda etapa las personas naturales podrán comprar divisa extranjera en bancos y a través de cuentas bancarias. También está previsto que posteriormente se amplíe el número de puntos de cambio.



El ministro afirmó que aspira a que el Estado ingrese más divisa que la que vende a las personas naturales y poder emplearla para importar.



Cuba importa el 80 % de los bienes que precisa, según Naciones Unidas, y el actual problema de desabastecimiento que sufre el país se debe en parte a la escasez de divisa del Estado cubano, un sistema comunista que mantiene el monopolio del comercio exterior.



Gil resaltó que el paso del pasado 4 de agosto, cuando el Estado cubano empezó a comprar divisa a 1 dólar por 120 pesos, ha tenido un efecto positivo.



El ministro recalcó su "importancia", porque así el Estado ha podido acceder a divisas "que no estaban entrando al sistema financiero nacional".



Agregó que se ha captado una cantidad "incomparablemente superior" a la que se lograba previamente, cuando el cambio era 1 dólar a 24 cup.



Wilson apuntó que desde el 4 de agosto se ha captado "diez veces más divisas" que en un mes completo al cambio previo.



"Este tipo de cambio nuevo estimula a las personas para la venta al sistema financiero", agregó la ministra presidenta del BCC.



Wilson subrayó que el objetivo final es avanzar hacia un "único cambio en la economía".



El Gobierno cubano ha sufrido varios traspiés en el camino hacia esa meta, tras la eliminación del peso convertible (cuc) y la posterior instauración de la MLC en 2019.



El Estado cubano no compraba y vendía dólares desde octubre de 2004, cuando fue oficialmente sustituido por el cuc.