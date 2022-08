Ombudsman suramericanos visitan cárceles salvadoreñas para observar la situación

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó la existencia de atropellos en al menos 7 casos durante los primeros días del régimen de excepción

Defensores de derechos humanos de Argentina, Bolivia y Brasil realizaron una visita a cárceles de El Salvador para verificar las condiciones en las que están los reos, en momentos en que el país se encuentra en un régimen de excepción y las autoridades de Seguridad han detenido a más de 50.500 supuestos miembros de pandillas.



La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador difundió este martes un video en redes sociales en el que se ve a su titular, José Apolonio Tobar, al director de Centros Penales, Osiris Luna, junto a los ombudsman.



En el audiovisual se señala que los defensores de DD.HH. realizaron recorridos por el Complejo Penitenciario de Izalco, el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad (centro), Izalco Fase III y la Granja Penitenciaria de Izalco, todos en el occidental departamento de Sonsonate.



El propósito de las visitas, según la PDDH, fue para "constatar todos los avances, el proceso y las condiciones de todas las personas privadas de libertad".



Los defensores, quienes se encuentran en el país participando en la I Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, "consideraron favorables los programas de reinserción de libertad para los reos en fase de confianza" y también "constataron que se están cumpliendo las recomendaciones realizadas por el procurador Tobar en su última visita", el 11 de julio pasado, apunta.





Las visitas de Mariana Jesús Glorgetti (Argentina), Fernando Mauro Barbosa (Brasil) y Nadia Alejandra Cruz (Bolivia) se realizaron el domingo, de acuerdo con la PDDH, y no hubo una convocatoria para la prensa nacional e internacional.



Las visitas de los defensores suramericanos también se da en momentos en que al procurador Tobar es criticado por no pronunciarse sobre las supuestas violaciones a derechos humanos al interior de las cárceles a las personas detenidas durante el régimen de excepción, así como las supuestas muertes de presos bajo custodia del Estado.



No obstante, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó la existencia de atropellos en al menos 7 casos durante los primeros días del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo e implementado por "combatir" a las pandillas, según informó el lunes Tobar.



El procurador indicó en una entrevista televisiva que de 173 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, recibidas únicamente en San Salvador en el primer mes del régimen de excepción, en 7 casos "existe responsabilidad de los funcionarios que han sido denunciados".



Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la PDDH y afirmó que es la investigación la que "da el soporte".



La PDDH, según indicó su titular, ha recibido desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa el régimen de excepción más 3.400 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos.



Sobre las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, Tobar dijo que la PDDH tiene "28 expedientes abiertos".



De acuerdo con organizaciones humanitarias y reportes de medios locales, al menos 63 personas han fallecido bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.



El país centroamericano se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas el último fin de semana de marzo, que dejó más de 80 víctimas.



Bajo esta suspensión de garantías constitucionales son más de 50.500 personas detenidas, según cifras oficiales.