Colombiano Jiménez descarta que este consistorio sea por una renuncia del papa

El arzobispo emérito de Cartagena de Indias (Colombia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal dijo que el Santo Padre se encuentra en un momento lúcido, de buena salud

El arzobispo emérito de Cartagena de Indias (Colombia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal, que este sábado será nombrado cardenal junto con otros 19 miembros de la Iglesia católica, ha descartado hoy que este consistorio, el primero celebrado en agosto, responda a una intención del papa de retirarse.



"Yo pienso que (Francisco) no está en retirada, creo ha corrido una voz en el mundo de que está en retirada. Yo nunca creí, pero ahora que lo vi personalmente... 'Tenemos papa Francisco para mucho rato'", afirmó Jiménez Carvajal este sábado en un encuentro con medios en el Vaticano antes de su nombramiento.



"El Santo Padre se encuentra en un momento lúcido, de buena salud... Me dijo 'todavía me queda un poquito de dolor en la rodilla', pero lo veo en la total capacidad de sus funciones", añadió.



Sin embargo, sí que admitió que esta reunión de cardenales, la primera que se celebra en pleno agosto, servirá para que los responsables de elegir al próximo pontífice se conozcan.

"Creo que todo consistorio ayuda a conocernos un poco más, eso significará que a quienes les corresponda dar el voto puedan tener una idea un poco mejor de los otros cardenales", opinó este arzobispo colombiano, que tiene más de 80 años y por tanto ya no conserva el derecho a participar en un eventual cónclave.



Jiménez contó que recientemente ha podido tener una audiencia privada con el papa, con quien ha hablado de los problemas que afectan a América Latina; y en este sentido fue preguntado por los medios acerca del silencio que mantiene Jorge Bergoglio en temas como la situación en Venezuela o el secuestro del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua.



"Tenemos que respetar el esfuerzo que él hace, habrá alguna explicación de por qué aquí interviene más y aquí interviene menos", prosiguió, al tiempo que subrayó que "un mediador no puede tener permanentemente la voz abierta", pero el papa "lleva a Venezuela y Nicaragua muy dentro del corazón y seguramente sufre con estos pueblos".



Jiménez fue secuestrado en 2002 en San Antonio de Aguilera (Colombia), por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una experiencia que calificó como de pérdida de libertad absoluta.



"Gracias a Dios lo mío fue corto, el secuestro fueron 8 días, pero en mi patria hubo personas que estuvieron años secuestrados y bajo situaciones muy difíciles", recordó.



El papa Francisco va a nombrar este sábado a 20 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo español Fernando Vérgez Alzaga; el arzobispo de Brasilia, Paulo Cesar Costa; el de Manaus, Leonardo Ulrich, que será el primer cardenal de la región amazónica, y el de Asunción, Adalberto Martínez Flores, que se convertirá en el primer cardenal paraguayo.



En la lista se encuentra también el arzobispo Giorgio Marengo, un italiano de 48 años que es el administrador de la Iglesia católica en Mongolia, donde hay poco más de 1.500 católicos.



En declaraciones a los medios, sostuvo que "hace 800 años existía una experiencia cristiana" en Mongolia por lo que "no es extraño" al país "también como experiencia de vida", aunque "en los últimos siglos no ha habido una experiencia de fe".



Además, tres futuros cardenales ocupan cargos en la Curia, el gobierno central de la Iglesia: el británico Arthur Roche, el coreano Lazzaro You Heung-sik y el ya mencionado Vérgez Alzaga, presidente de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.



Roche, que es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y estudió en su juventud en la ciudad española de Valladolid, donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Teología, tampoco cree que este consistorio sea la antelasala a una renuncia de Francisco.



"Obviamente no es verdad, él lo ha dicho. Pero vivimos en un mundo de rumores, crear varias historias que son interesantes para las personas, pero no es así", zanjó.