Las portadas de las ediciones de este viernes de los principales periódicos británicos expresan dolor por la muerte de Isabel II y agradecimiento por sus 70 años de reinado.



"Nuestra querida reina ha muerto", reza en grandes letras el tabloide "Daily Express" sobre un retrato en blanco y negro de la soberana en su madurez.



Esa misma imagen es la elegida para su portada por "The Times", que opta por un sobrio titular -"La muerte de la reina"- y destaca que "el mundo llora a la querida soberana".





"Nuestros corazones están rotos", lamenta el "Daily Mail", mientras que "The Sun" se despide de la soberana con el titular "La amábamos, señora".



"The Mirror" solo incluye dos palabras en su portada: "Thank You" ("Gracias"), sobre otro retrato que ocupa toda su portada, mientras que "The Daily Telegraph" cita una frase atribuida a la propia reina, fallecida este jueves a los 96 años: "El dolor es el precio que pagamos por amar".



"Cumplió con su deber, señora", titula el tabloide "Daily Star", sobre una de las más célebres fotografías de la joven Isabel II el día de su coronación, en 1953.



Esa misma imagen ocupa la portada de "The Guardian", que se limita a constatar el hecho histórico de la muerte de la reina con el enunciado "Reina Isabel II (1926-2022)", el mismo que ha elegido "Financial Times". EFE