Boric pide en la ONU combatir las distintas crisis con "más democracia"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo este martes un llamamiento a fortalecer los sistemas democráticos y dijo durante su intervención en la 70° Asamblea General de las Nacionales Unidas que los problemas que aquejan a las distintas sociedades se solucionan con "más democracia y no con menos".



"El camino para enfrentar los problemas que aquejan a nuestras sociedades se pavimenta con más democracia y no con menos, incentivando la participación y no restringiéndola, fomentando el dialogo y jamás censurándolo y, sobre todo, respetando a quien piensa distinto", indicó el mandatario.



Boric, un exlíder estudiantil que el pasado diciembre se convirtió en el presidente más joven de la historia chilena, subrayó además que "tener opiniones distintas no nos vuelve enemigos".



"Me revelo contra el abismo que algunos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones. Desde Chile declaramos nuestra voluntad de constructores de puntos ante estas brechas que nos impiden encontrarnos como sociedades diversas", añadió.



El gobernante recordó que Chile optó por la democracia para solucionar el estallido social de 2019, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar, con una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.



Boric hizo un repaso así a los tres años que ha vivido Chile desde las revueltas y recordó que el pasado 4 de septiembre una abrumadora mayoría de chilenos (62 %) rechazó en un plebiscito la propuesta de nueva Constitución redactado por una convención de tendencia progresista elegida tras las propuestas.



"Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota para mi Gobierno. Nunca un Gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia", destacó.



El mandatario progresista alertó además de que ningún país está exento de sufrir una crisis social como la que vivió Chile en 2019 porque "la desigualdad es una amenaza latente para la democracia" y pidió anticiparnos a la "injusticia social"



Boric también mencionó "la injusta guerra de agresión desatada por Rusia en Ucrania", "la crisis humanitaria en Venezuela", la emergencia climática, la situación de "los presos políticos de Nicaragua" y pidió más multilateralismo.



"Necesitamos una voz unida de América Latina, más trabajo conjunto desde el sur global, unas Naciones Unidas modernizadas", concluyó.