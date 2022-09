Biden no anunció un plan militar para derrocar a Maduro y liberar a Venezuela

Un video viral asegura que el Gobierno de Biden anunció la "libertad al pueblo venezolano" y que Venezuela debe estar preparada ante lo que pueda suceder en las próximas horas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no anunció una intervención militar internacional para sacar del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y "liberar" a Venezuela. No hay rastro de una orden así y fuentes de Defensa estadounidenses y la Cancillería colombiana lo desmienten.



Un video viral asegura que el Gobierno de Biden anunció la "libertad al pueblo venezolano" y que Venezuela debe estar preparada ante lo que pueda suceder en las próximas horas, pues "la comunidad internacional" se ha unido a EE.UU. para sacar a "Nicolás Maduro del poder".



Las publicaciones, con miles de visualizaciones, también acusan al país caribeño de desplegar armamento militar ruso frente a las costas colombianas del Caribe, lo que amenaza la seguridad nacional "de Colombia y Brasil".



"La decisión ya fue tomada y será la de expulsar a Nicolás Maduro lo antes posible de Venezuela, ya que el pueblo venezolano ha confirmado su apoyo a una inminente intervención militar", continúa el narrador anónimo.





Según la información, el opositor Juan Guaidó también habría confirmado el apoyo a una carta democrática que permitiría la intervención militar extranjera y la Corte Penal Internacional (CPI) habría "confirmado" una mayor presión internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro al que acusa de "cargos" de narcotráfico.



HECHOS: No hay rastro de que Biden haya anunciado una intervención militar, la Cancillería de Colombia niega que tengan alertas sobre el tema y fuentes cercanas al opositor Juan Guaidó rechazan la información. Además, la Oficina del Secretario de Defensa de EE.UU. negó a EFE Verifica que el país pretenda intervenir militarmente Venezuela.

SIN PRUEBAS

Una búsqueda con las palabras clave "Joe Biden" y "Venezuela" demuestra que no hay rastro de que el mandatario haya anunciado una inmediata invasión del Ejército estadounidense a Venezuela o de que Colombia haya activado una alarma por el despliegue de armamento ruso frente a sus costas.



La Cancillería colombiana rechazó a EFE Verifica las informaciones y dijo que en el momento en el que algo así hubiera pasado habrían hecho algún pronunciamiento.



En la misma dirección, la Oficina del Secretario de Defensa de EE.UU. negó la semana pasada una intervención militar a Venezuela, ante una desinformación similar que aseguraba que el Comando Sur de ese país, que coordina las operaciones militares de EE.UU. en América Latina, estaba a punto de atacar el país.



Además, la grabación viral asegura que Juan Guaidó está al corriente de la alianza militar para derrocar a Maduro, pero fuentes cercanas al opositor rechazaron esa información.

LOS ÚLTIMOS PRONUNCIAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS SOBRE VENEZUELA

Tras llegar a la Casa Blanca en enero del año pasado, Biden decidió mantener el reconocimiento a Guaidó como presidente interino que expresó en 2019 su predecesor, Donald Trump (2017-2021), pero durante estos meses no ha convertido a Venezuela en una prioridad de su política exterior.



Al contrario, Biden se ha concentrado en China, al que ve como su gran competidor por la hegemonía mundial.



El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, advirtió la semana pasada en una comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la paciencia de Estados Unidos con el Gobierno de Maduro no es "infinita".



"Nicolás Maduro comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir", expresó Nichols.



Estados Unidos se ha mostrado abierto a aliviar las sanciones del Gobierno de Maduro si se retoman las negociaciones con la oposición en México, que se suspendieron en octubre de 2021 por la extradición a territorio estadounidense de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro.



Pero Nichols prometió que si no hay avances, su Gobierno seguirá trabajando en coordinación con sus socios "para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados" y promoverá "investigaciones" de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.



En resumen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no anunció una intervención militar internacional para sacar del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y "liberar" a Venezuela. No hay rastro de una afirmación así y fuentes de Defensa estadounidenses y colombianas lo desmienten.