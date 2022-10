El Ministerio de Salud ordenó el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público por dos semanas a partir de hoy

Los casos de virus respiratorios tienen saturado el Hospital Nacional de Niños en Costa Rica, ante lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para que tome acciones preventivas y acate las medidas que rigen a partir de este lunes en centros educativos y el transporte público.



Los datos oficiales indican que en el Hospital Nacional de Niños hay 116 menores internados por virus respiratorios, principalmente el virus sincicial, de los cuales 41 se encuentra en condición grave.



Estos números significan una ocupación del 165 % de las camas con equipo respiratorio del hospital.



Además, 10 niños ya han muerto en esta oleada de casos.



Las autoridades reportaron que en otros hospitales y centros médicos del país también hay numerosos casos de virus respiratorios en niños.



Con el fin de tratar de bajar el contagio, el Ministerio de Educación suspendió el curso lectivo toda la semana pasada y a partir de este lunes, con el regreso de los estudiantes a las aulas, se ordenó el uso obligatorio de la mascarilla durante dos semanas en los centros educativos, tanto para los menores como para los docentes.



El Ministerio de Salud también ordenó el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público por dos semanas a partir de hoy.



El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, emitió este lunes un mensaje en redes sociales en el que pide a la población atender las medidas preventivas y no caer en la desinformación.



El mandatario negó que esta oleada de casos esté relacionada con la covid-19 y también insistió en que hay información falsa circulando que indica que el Gobierno va a vacunar de forma obligatoria a los niños contra esa enfermedad.



"Esto tiene que ver con que hay muchísimos niños de 0 a 2 años que están enfermos, que se nos han muerto más de la cuenta y que el Hospital de Niños y los centros periféricos hospitalarios están saturados. Esto se trata de proteger a esos chiquitos y chiquitas", expresó Chaves.



Las autoridades de Salud hicieron un llamado a la población para que refuerce las medidas sanitarias como el lavado de manos, el protocolo al toser y estornudar y el uso de la mascarilla, con el objetivo de disminuir el riesgo de que los niños padezcan enfermedades generadas por virus respiratorios.



Otras recomendaciones son no exponer a los niños a sitios aglomerados y no enviarlos a clases si presentan síntomas de gripe.