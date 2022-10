La información oficial agrega que la decisión se tomó con base en "un análisis exhaustivo de las candidaturas y la posibilidad de éxito de la nominación, incluyendo varias consultas y evaluaciones a nivel internacional"

El Gobierno de Costa Rica descartó este miércoles presentar la candidatura de la exmandataria Laura Chinchilla para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues considera que es "prudente no exponer al país a otra derrota".



"La Presidencia de la República y la Cancillería informan que luego de extensas consultas en el campo internacional vemos poco probable el éxito en ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El contexto internacional de este momento no es el oportuno y consideramos prudente no exponer al país a otra derrota en esta ocasión”, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.



La información oficial agrega que la decisión se tomó con base en "un análisis exhaustivo de las candidaturas y la posibilidad de éxito de la nominación, incluyendo varias consultas y evaluaciones a nivel internacional".



El pasado 8 de octubre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se reunió con la expresidenta Chinchilla y anunció que el Gobierno exploraría las condiciones para la eventual candidatura.





La presidencia del BID está vacante desde el 26 de septiembre pasado cuando el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, fue destituido por tener un affaire con una subordinada.



El 28 de septiembre el BID abrió el proceso para elegir al nuevo presidente de la entidad y dio 45 de plazo para que los países miembros de la entidad presenten candidaturas.



Hasta entonces presidirá el BID de forma interina la hondureña Reina Irene Mejía Chacón.



Para ser elegido presidente del BID el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros, que varía según la cantidad de acciones que posee cada país miembro del capital ordinario del banco.



Claver-Carone había llegado al cargo en octubre de 2020 rodeado de polémica, por ser nombrado por el ahora expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) y ser el primer líder de la institución que no procede de Latinoamérica.



En esa elección, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, era una de las candidatas al cargo, y su nombre ha sonado en círculos políticos para aspirar al cargo nuevamente.



Chinchilla ha sido crítica de algunas decisiones y actitudes de Chaves, como por ejemplo los ataques del mandatario a medios de comunicación y el apoyo que dio el Gobierno al candidato nicaragüense Werner Vargas, a la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).