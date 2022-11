Bukele: El Salvador comprará un bitcóin a diario, asegura el presidente

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció cerca de la madrugada de este jueves que su Gobierno comprará un bitcóin a diario.



"Vamos a comprar un #Bitcoin cada día a partir de mañana", publicó el mandatario en inglés en su cuenta de Twitter sin precisar la fuente del dinero para la compra.

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow.