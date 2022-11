Medios hispanos tildan de preocupante la restauración de Twitter a Trump

La organización señaló que Musk está violando sus propias políticas porque Trump fue suspendido en 2021 y él mismo ha señalado que éstas no han cambiado desde entonces

La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC) se declaró este martes "consternada" por la decisión unilateral del nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, de restaurar la cuenta del expresidente Donald Trump bajo "un disfraz" de libertad de expresión.



Musk anunció el fin de semana la reapertura de la cuenta de Trump, cancelada de forma "vitalicia" en enero de 2021 tras el asalto al Capitolio por parte de trumpistas incitados por el expresidente para impedir la certificación del resultado de las elecciones de 2020.



La presidenta de la NHMC, Brenda Victoria Castillo, señaló en un comunicado, que la decisión de Musk "es una invitación al odio, la violencia y la desinformación bajo el disfraz de 'libertad de expresión'".



Musk dijo que el pueblo habló en referencia a una encuesta que hizo entre los usuarios en la que el 51,8 % favoreció el restablecimiento de la cuenta al republicano.



"Donald Trump tiene un largo legado de peroratas de odio en Twitter, y la decisión de reinstaurarlo... enfatiza que a Elon Musk no le importa si pone en peligro a la gente abusando de su poder como dueño de esta plataforma", agregó Castillo.



Le da una audiencia más amplia "para su discurso de odio, algo muy preocupante dado su anuncio reciente de que en 2024 buscará la presidencia otra vez", subrayó.



"Durante su campaña y como presidente, Trump atacó con odio e ignorancia específicamente a los inmigrantes y los latinos, junto con otras comunidades marginadas", continuó.



Por su parte Trump, que ha lanzado su propia red social denominada Truth Social, ha indicado que no tiene interés en retornar al medio que le proveyó una audiencia durante años.



Según una investigación de The New York Times, cuando Trump anunció su candidatura para la presidencia en 2015, su cuenta de Twitter tenía 2,9 millones de seguidores, y cuando su cuenta fue cancelada tenía 88,7 millones.



De acuerdo con los análisis de otros medios, muchos de esos "seguidores" eran cuentas falsas que, hacia mediados de 2017, sumaban casi el 49 % de todos los que aparecían como asiduos lectores de la profusa producción de mensajes del entonces presidente (2017-2021).



Entre el 20 de julio de 2020 y el 8 de enero de 2021, esto es en la segunda mitad de su último año en la presidencia, Trump produjo 5.992 mensajes Twitter, o un promedio diario de 34,8 mensajes, de acuerdo con el Archivo Trump Twitter.