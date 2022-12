Petro pide a CIDH medidas cautelares de protección para Pedro Castillo

Esta es la segunda declaración que hace Petro sobre el caso de Castillo, pues horas antes aseguró que el destituido mandatario peruano "se dejó llevar a un suicidio político y democrático"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el destituido mandatario de Perú Pedro Castillo.



"Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo (sic)", expresó Petro en Twitter.



El mandatario agregó que en el caso de Castillo "se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".



Castillo fue destituido el miércoles por el Congreso por "permanente incapacidad moral" y detenido poco después por la Policía, luego del autogolpe que dio en la mañana de ese mismo día cuando anunció la disolución del Legislativo.

El ahora expresidente fue trasladado al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel.



La que era vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, asumió temporalmente la jefatura del Estado tras jurar ante el Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Perú.



Esta es la segunda declaración que hace Petro sobre el caso de Castillo, pues horas antes aseguró que el destituido mandatario peruano "se dejó llevar a un suicidio político y democrático", al tiempo que abogó por el diálogo en el país vecino.



"Pedro Castillo por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático", expresó Petro en Twitter a primera hora.



El mandatario colombiano añadió: "Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda".



También recordó que cuando conoció a Castillo "intentaban allanar el palacio de Gobierno para detener a su esposa y a su hija".



"Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra. Me sorprendió que se quedaran encerrados en el Palacio, aislados del pueblo que los eligió", añadió el mandatario colombiano.



Sin embargo, consideró que Castillo "se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular".