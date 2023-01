Boluarte respalda a la Policía, atribuye el caos a radicales y pide una tregua

"Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos", señaló Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró su apoyo a la Policía Nacional (PNP) en su actuación para controlar las protestas antigubernamentales, atribuyó "el caos" que han provocado estas a "grupos radicales" y pidió una tregua nacional este martes en una rueda de prensa con medios extranjeros.



"Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando", declaró Boluarte en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).



Dijo que las principales protestas se han ubicado en Puno, departamento sureño fronterizo con Bolivia, "donde hay minería ilegal y contrabando", y en Apurímac, también en el sur, "donde está el Vraem, cerca de donde sale el tráfico de cocaína", y que es por esta razón que el caos se ha desarrollando, "mientras la Policía salvaguarda la vida de compatriotas y de la propiedad privada y del Estado".



Explicó que las pérdidas económicas ascienden a más de 2.000 millones de soles (unos 514 millones de dólares) en cuanto a producción y a 3.000 millones de soles (unos 772,3 millones de dólares) relacionados a destrozos de infraestructuras como aeropuertos y carreteras, comisarías y sedes del Ministerio Público.



"En algún momento yo he sido parte de las protestas y he salido a marchar por justas reivindicaciones laborales o estudiantes, pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañado de violencia, de destrozo y de muerte", indicó.



En las marchas antigubernamentales que piden su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente desarrolladas desde principios de diciembre han fallecido 62 personas, entre víctimas directas de enfrentamientos, un policía y muertes en el marco de las protestas.



"Di un mensaje al país en el que pedí perdón por fallecidos y hoy reitero ese perdón", expresó la presidenta.

RESPALDO A LA POLICÍA

Boluarte relató la actuación policial en distintos disturbios sucedidos en las últimas semanas, como la protección por parte de las fuerzas del orden del "activo crítico" del aeropuerto de Ayacucho, en la que murieron diez personas.



Se detuvo para explicar lo sucedido en Juliaca (Puno) el 9 de enero, la jornada más sangrienta de las protestas en la que murieron 18 manifestantes y un policía fue quemado vivo por estos.



"A la Fiscalía de la Nación le solicitamos que acelere las investigaciones porque nos dice que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, en las inmediaciones de las calles, la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal llamado 'dumdum' y la Policía no usa esas armas letales", dijo al referirse a la posibilidad de que muertes de manifestantes fueron ejecutadas por ellos mismos.



En relación a esto, señaló que la violencia en Juliaca estaba organizada "por radicales" para que coincidiera con el voto de confianza que el Gobierno pidió ese día al Congreso.



Boluarte volvió a definir como "conducta inmaculada" la actuación de la Policía en las marchas celebradas en la capital el 18 y 19 de enero, en las denominadas tomas de Lima, en la que no hubo fallecidos y los agentes se enfrentaron a gran violencia por parte de los protestantes.



También pidió perdón por la forma en la que se desarrolló el desalojo policial del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, donde acampaban cientos de manifestantes venidos a participar en las marchas en la capital y que acabó con 193 detenidos, de los cuales todos menos unos fueron liberados al día siguiente.

LLAMADO A LA TREGUA

"Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos", señaló al añadir que como Gobierno les corresponde con urgencia atender los temas que no han sido respondidos con anterioridad.



Destacó las invitaciones que han hecho desde que empezaron las protestas a organizaciones e instituciones nacionales e internacionales para vigilar el respeto de los derechos humanos y se refirió, respectó a su participación este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que contará "la verdad".



Finalmente, se hizo eco de rumores al afirmar que "de manera extraoficial" ha conocido que "por la frontera de Perú con Boivia han ingresado" estas armas "dumdum, traídas" por los ponchos rojo (un grupo próximo al expresidente boliviano Evo Morales).



En ese mismo sentido, se preguntó si, en los 17 meses de Gobierno del exmandatario Pedro Castillo, del que fue vicepresidenta, "se ha preparado esta fuerza paramilitar (...) que está generando el caos.