Boluarte pide ante la OEA el apoyo regional a un adelanto electoral en Perú

Durante la cumbre de la Celac, la canciller peruana, Ana Gervasi, lamentó el martes que haya Gobiernos que "no hayan acompañado a "Perú" tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo

La presidenta peruana, Dina Boluarte, instó este miércoles a los "países amigos" a que apoyen la propuesta para adelantar la elecciones y lograr una salida "pacífica" a la crisis en la que se haya inmerso Perú.



"Ayuden al Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres", solicitó Boluarte en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, que celebró una sesión protocolaria para escuchar su retrato de la situación en el país.



Boluarte dijo que ha escuchado "con mucha atención" las intervenciones de sus colegas en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Buenos Aires, y agradeció las muestras de preocupación y solidaridad con Perú.



Aun así, la presidenta quiso formular una pregunta a sus homólogos de otros países: "¿Qué salida plantean frente a la crisis de Perú? ¿La salida de la violencia o de la de paz y la democracia?"



Durante la cumbre de la Celac, la canciller peruana, Ana Gervasi, lamentó el martes que haya Gobiernos que "no hayan acompañado a "Perú" tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, aunque no precisó a qué países se refería.



Poco antes de hablar en la Celac, el presidente de Chile, Gabriel Boric, había opinado que Perú necesita un "cambio de rumbo" ante la violencia "inaceptable" del último mes, mientras que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien no asistió la cita de Buenos Aires, pidió un pronunciamiento conjunto contra la "represión" y por la libertad de Castillo.



En su alocución ante la OEA, Boluarte recordó que solicitó al Congreso peruano aprobar "lo antes posible" el adelanto de las elecciones.



"Y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida de la crisis", apuntó, al tiempo que considero que dicha salida es "a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la Organización de Estados Americanos y de la región".



Precisamente este miércoles, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, señaló que el Gobierno está "satisfecho" con el cronograma establecido por el Congreso para la segunda votación del proyecto de ley que propone adelantar las elecciones generales para abril de 2024, tras reunirse con la mesa directiva del Parlamento.



A lo largo de su intervención, Boluarte hizo un repaso de los hechos acontecidos en su país desde el fallido autogolpe de Estado de Castillo, hasta las protestas y la iniciativa para adelantar las elecciones.



Respecto a ese anticipo electoral, subrayó su compromiso para "brindar a más de 33 millones de peruanos y peruanas la oportunidad de decidir su destino" con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, ya que "está en juego la estabilidad del país".



Y avisó que no va a rendirse "ante grupos autoritarios" que no pueden imponer salidas que estén "fuera del ordenamiento constitucional".



Insistió en que su Gobierno defiende el derecho a protestar de forma pacífica, pero que el Estado "tiene que velar por la seguridad y el orden" y aseguró que en caso de haberse cometido abusos por parte de las fuerzas de seguridad se llevará ante la Justicia a los responsables.



Desde el fallido autogolpe de Castillo, Perú se encuentra en medio de un grave crisis política y social, donde las protestas antigubernamentales se han cobrado las vidas de más de 60 personas desde diciembre.