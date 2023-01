Papa Francisco pide diálogo entre Palestina e Israel para frenar "espiral de muerte"

8:54 a.m.

El papa Francisco pidió este domingo que los Gobiernos de Palestina e Israel y la comunidad internacional encuentren "sin demora" otras vías que incluyan el diálogo para frenar la "espiral de muerte" en ambos territorios tras los últimos atentados.



"Con gran dolor me entero de las noticias que llegan de Tierra Santa, en particular de la muerte de 10 palestinos, entre ellos una mujer, asesinados durante acciones militares antiterroristas israelíes en Palestina y de lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando 7 judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y tres resultaron heridos cuando salían de una sinagoga", dijo Francisco.



Tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice lamentó que "desde principios de año decenas de palestinos han muerto en tiroteos con el ejército israelí".



"La espiral de muerte que aumenta día a día no hace más que cerrar los pocos resquicios de confianza que existen entre los dos pueblos", añadió.

Por ello, Francisco pidió "a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren sin demora otras vías que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz".



Las palabras del pontífice llegan tras tres días de incesante violencia en el Medio Oriente, comenzando el jueves con una redada militar israelí en Cisjordania ocupada que dejó una decena de palestinos muertos, seguida por varios ataques de palestinos contra israelíes.





Uno de estos ataques causó la muerte de siete civiles israelíes el viernes por la noche en una colonia en Jerusalén este ocupada y representó el atentado palestino más mortífero en casi 15 años.



Los episodios de estos días elevan aún más la cifra de muertos en lo que va de 2023, que ya alcanza los 33 entre los palestinos y siete del lado israelí.