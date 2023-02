Realizan misa por desaparecidos en mexicana Ciudad Juárez

En la misa estuvieron presentes familiares de más de un centenar de víctimas de desaparición forzada y feminicidios que buscan justicia

Familiares y activistas celebraron este sábado una misa para recordar a víctimas de desaparición forzada y exigir justicia por las personas que siguen sin ser encontradas o que han sido asesinadas en la mexicana Ciudad Juárez.



“Esta misa es una solicitud que hacen madres y familiares de personas desaparecidas y que lo visualizan como una acción de búsqueda en vida, una posibilidad de visibilizar los rostros una posibilidad de que alguien si los ha visto o las ha visto pues den información”, dijo a EFE Yadira Cortés, vocera de la red Mesa de Mujeres.



En la misa estuvieron presentes familiares de más de un centenar de víctimas de desaparición forzada y feminicidios que buscan una justicia que no llega, pese a que algunos casos suman más de una década.



Una de las presentes era Norma Laguna, mamá de Idaly Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero del 2010, quien aseguró tener la esperanza de que su hija regrese y que las autoridades ayuden a encontrarla.

“Seguir buscando que las autoridades hagan el trabajo, pues que tengan que hacer lo que tengan que (hacer), que hagan acciones eficaces para que esto no siga sucediendo", explicó.



Laguna lamentó que el problema de la desaparición de personas siga creciendo en México, ya que “es lo que vemos todos los días, eso nada más, desaparecidos, asesinados y no sabemos por qué sigue pasando esto”, afirmó.



Además, dijo, lo más grave es que las autoridades no hacen nada por encontrar a sus familiares. "Miramos que la autoridad tal parece que no tiene interés en hacer algo".



Patricia García Rodríguez, madre de Jacobo Orozco García, desaparecido el 10 de noviembre de 2014, reconoció que es muy difícil vivir con la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido.



“Es muy pesado vivir así, se acaba uno mucho, pero primeramente con la ayuda de Dios seguimos adelante”, manifestó.



Afirmó que en estos años se ha dedicado a buscar a su hijo “pero estamos como al principio, no tenemos ni una pista”, lamentó.



Por su parte, Yadira Cortés criticó la actuación de las autoridades estatales porque ante los casos de desaparición “vemos que no hay una búsqueda adecuada de ellos”.



Ejemplificó que en el caso de la fuga de reos, el pasado 1 de enero de un penal de Ciudad Juárez la búsqueda de los presos ha sido intensa.



“No hay una acción de búsqueda similar a la que se ha visto este mes, entonces vemos que recursos hay, capacidades hay, hay mente, hay estrategia para la localización de quien sí se quiere localizar. Pues así siguen las carpetas abiertas, sin avance, sin nada”, apuntó.



Precisó que la Comisión de Búsqueda estatal desde hace meses no tiene un director, lo que ha derivado en que no se atiendan los casos como debería y por ello exigió a la gobernadora, Maru Campos, que se nombre a alguien lo más pronto posible.



Recordó que tan solo en Ciudad Juárez la red Mesa de Mujeres tiene un registro de 164 mujeres desaparecidas, muchas de ellas llevan décadas sin ser encontradas, “entonces es un delito que sigue vigente y que muchas veces se quiere invisibilizar”, denunció.