EEUU alega que el derribo del globo espía chino respetó el derecho internacional

"Estamos absolutamente en nuestro derecho de tirarles el globo y vamos a recuperar tanto como podamos para aprender de su misión", destacó, Kirby

El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, defendió este lunes la actuación de Estados Unidos al derribar el globo espía chino que estuvo varios días sobrevolando el territorio nacional y aseguró que se respetó el derecho internacional.



"Estados Unidos actuó de conformidad con el derecho internacional y en defensa de nuestra patria y de nuestro espacio aéreo soberano", apuntó en una conversación con la prensa, dos días después de que el país norteamericano derribara el globo con un misil, frente a las aguas de Carolina del Sur.



El derribo, precisó Kirby, se hizo "a unas seis millas de la costa dentro de nuestro espacio aéreo territorial para que pudiéramos cumplir con el derecho internacional", "a diferencia de los chinos, que no cumplieron con el derecho internacional al volar sobre el espacio aéreo soberano de Estados Unidos".

PUEDE LEER: Globo espía chino tensa al máximo las relaciones entre Pekín y Washington



"Estamos absolutamente en nuestro derecho de tirarles el globo y vamos a recuperar tanto como podamos para aprender de su misión", destacó.

Kirby respondió así a China después de que el viceministro de Asuntos Exteriores, Xie Feng, acusara al país de exagerar en su reacción y de "violar gravemente el espíritu del derecho internacional" con un "uso indiscriminado de la fuerza".

El funcionario chino añadió que China protegerá los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y "defenderá los intereses y la dignidad del país", una frase que ha hecho saltar todas las alarmas de un posible conflicto entre ambas potencias.



Sin embargo, Kirby trató de quitar hierro al incidente asegurando que "no hay razón" para que las tensiones en la relación bilateral "deriven en algún tipo de conflicto".



Por ello, precisó, la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, al país asiático que iba a arrancar este fin de semana "no se ha cancelado, sino que se ha pospuesto".



Pese a que China sigue defendiendo que el globo era parte de una misión civil que buscaba obtener datos meteorológicos, Estados Unidos continúa manteniendo que tiene suficientes pruebas de que el globo buscaba espiar sitios sensibles para la seguridad nacional.



"Quieren hacer creer que se trataba de una especie de globo meteorológico inocente que simplemente flotaba en el aire. Sabemos que tenían control sobre su velocidad y su dirección y creemos que estaba realizando vigilancia sobre sitios militares hipersensibles dentro de Estados Unidos", precisó.



Pese al incidente, Kirby aseguró que no ha cambiado la visión del presidente, Joe Biden, de que la relación con China es "muy importante", e insistió en que Estados Unidos no busca un conflicto con China.



"No hay duda de que las relaciones entre EE. UU. y China, incluso antes de este incidente, eran tensas. Esa es una de las razones por las que era tan importante que el presidente se reuniera con el presidente Xi Jinping en el G20", relató.



El encuentro que se produjo en noviembre en Bali sirvió para "comenzar a trabajar en cómo reiniciar algunos de los vehículos de comunicación que los chinos cerraron a raíz de la visita de la presidenta (de la Cámara de Representantes, Nancy) Pelosi a la isla de Taiwán".