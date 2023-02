EEUU dice tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia

11:34 a.m.

"En China realmente no hay distinción entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania”, dijo Antony Blinken

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo este domingo tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania y alertó de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales.



"En China realmente no hay distinción entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Nuestra preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo letal, según la información que tenemos", dijo.



Blinken se pronunció en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS mientras estaba en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que concluyó este domingo.



Por apoyo letal, precisó, se refiere a armas y munición, pero principalmente a armas.

"Hemos estado preocupados desde el primer día por esa posibilidad", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, que se remitió a una conversación entre el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, semanas antes del inicio de la invasión, de la que este 24 de febrero se cumple un año.



"Tuvieron una reunión en la que hablaron sobre una asociación sin límites. Y nos preocupaba que entre esa falta de límites estuviera el apoyo chino a Rusia en la guerra".



En una reunión que Blinken mantuvo este sábado con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, en el marco de la conferencia de Múnich, el representante estadounidense advirtió a su interlocutor precisamente contra el suministro de material de ayuda a Rusia.



"Les hemos dejado muy claro que (la entrega de apoyo letal) supondría un serio problema para nosotros y para nuestra relación", añadió en "Face the Nation".

Este mismo sábado también en la conferencia alemana, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, acusó a Rusia de cometer en Ucrania una serie de actos "bárbaros e inhumanos" que, según dijo, constituyen crímenes contra la humanidad.



"Como siempre, evaluaremos todas las posibilidades legales en materia de perseguir las atrocidades que Rusia está perpetrando en Ucrania", concluyó Blinken, según el cual ese tipo de actos se dieron "desde el primer día" y se siguen cometiendo.