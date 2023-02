Partido opositor venezolano consulta a las bases sobre su candidato a las primarias

10:44 a.m.

Los precandidatos de PJ sobre los que, inicialmente, deben responder los militantes son Henrique Capriles -quien fue candidato a las Presidencia del país en dos ocasiones-, Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz

El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) realiza este sábado una consulta a las bases para conocer su opinión sobre quién debe ser su candidato para las primarias antichavistas -que se celebrarán el 22 de octubre- de las que saldrá el aspirante que enfrentará al chavismo en los comicios presidenciales, previstos para 2024.



Guanipa fue vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entre el 5 de enero de 2020 y el 5 de enero de 2021, último período en que la oposición lideró el Legislativo, con Juan Guaidó a la cabeza.



Ocariz fue diputado y, además, desempeñó diversas funciones en la política local, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

La consulta de hoy no es vinculante, pero sí "una oportunidad de debate político y estratégico", según dijo la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, en una entrevista reciente con el canal de televisión digital VPI.



Según Martínez, "el proceso de selección de candidatura toma en consideración lo que es la opinión pública a través de estudios de opinión" lo que -aseguró- "permitirá hacer una evaluación que lleve a tomar la mejor decisión".



Subrayó que, si no se alcanza un consenso, la selección se someterá al Comité Político Nacional, y si ninguna opción alcanza dos tercios de los votos, se decidirá mediante "votación directa, universal y secreta de los militantes del partido".



PJ espera que, en la jornada de consulta a las bases, participen más de 100.000 personas, las cuales "fijarán posición sobre los precandidatos, como parte de la primera fase del mecanismo de selección de candidato a las elecciones primarias".