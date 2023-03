Controversia en Honduras por la aprobación de anticonceptivo de emergencia

El sacerdote hondureño Carlos Rubio rechazó la aprobación de la PAE y abogó por promover la educación en valores

El libre uso y comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que el miércoles aprobó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene dividida la opinión de los hondureños, comenzando por la Iglesia católica, que la considera abortiva.



Organizaciones feministas, por su parte, afirman que contribuirá a prevenir embarazos no deseados y que no es abortiva.



Castro firmó el miércoles el acuerdo ejecutivo que permitirá el "libre uso y comercialización de la PAE" en el país, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.



"La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva", señaló Castro en un mensaje en Twitter.



En 2009, durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, que reemplazó al expresidente Manuel Zelaya tras el golpe de Estado del 28 de junio de ese año, se aprobó un decreto que prohíbe y penaliza el uso de la PAE, bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva, lo que han rechazado en varias ocasiones organizaciones feministas y médicos locales.



Honduras aprobó la venta libre sin receta médica, de la píldora del día siguiente, en 1999, y ese mismo año reglamentó su uso en las Normas de Atención Integral de la Mujer.

DISMINUIR EMBARAZOS NO DESEADOS

Luego de la aprobación del acuerdo para el libre uso y comercialización de la PAE, la Iglesia católica señaló en Twitter que "Honduras está de luto".



"De manera sigilosa aprobaron la comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras. No podemos vivir en un país donde la cultura de la muerte se promueve desde las autoridades. NO A LA PAE", enfatizó la Iglesia.



Neesa Medina, activista de la organización Somos Muchas, dijo a EFE que la aprobación del uso libre de la PAE representa "la legitimidad de la lucha del movimiento de mujeres y el movimiento que busca avanzar los derechos sexuales y reproductivos en Honduras".



"La constancia y resistencia convirtió en realidad algo que es un derecho en el resto del mundo y hoy Honduras se suma", señaló Medina, para quien la PAE es el "único mecanismo que puede prevenir un embarazo después de una violación".



El acceso pleno a anticonceptivos "es una parte fundamental para disminuir los embarazos no deseados", enfatizó la activista, quien lamentó que todavía existan organizaciones o personas que creen que la PAE es abortiva.

FORTALECER EDUCACIÓN

El sacerdote hondureño Carlos Rubio rechazó la aprobación de la PAE y abogó por promover la educación en valores.



En caso contrario, "vamos al precipicio con todas estas decisiones", afirmó Rubio, quien además considera que "no hay duda, que hay presiones de quienes promueven la cultura de la muerte".



Indicó además que el rechazo al uso de la pastilla "no es cuestión de tema religioso, de ir en contra de un Gobierno; no, las decisiones buenas se aplauden, pero las erróneas se señalan o lo que podamos ver de consecuencias hacia el futuro".



"La vida, desde la concepción, debe ser respetada y eso lo dice la Constitución, el fin primordial es la vida y eso tenemos que defenderlo todos, no como tema religioso, político o ideológico, sino de vida, de humanidad", enfatizó.



El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras, dijo que la PAE "no es una licencia para tener relaciones sexuales indiscriminadamente".



La PAE tiene "sus efectos adversos a corto, mediano y largo plazo. No es abortiva y sí, en algún porcentaje puede quedar embarazada la mujer. Es de emergencia no cotidiana. Ojo requiere mucha educación", subrayó en Twitter Umaña, médico de profesión.