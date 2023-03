Demócratas acusan a Trump de no reportar regalos de Gobiernos extranjeros

Congresistas demócratas acusan al exmandatario de no haber dado parte de más de 100 regalos que recibió de Gobiernos extranjeros, valorados en unos 291.000 dólares

Espadas del Gobierno saudí, palos de golf de oro de Japón y hasta un enorme retrato de su persona por parte de El Salvador están entre los regalos de Gobiernos extranjeros que el expresidente Donald Trump (2017-2021) y su familia recibieron y no reportaron durante su mandato, como lo ordena la ley, aseguraron este viernes legisladores demócratas.



En un informe publicado este viernes, los congresistas demócratas del Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes acusan al exmandatario de no haber dado parte de más de 100 regalos que recibió de Gobiernos extranjeros, valorados en unos $291.000 dólares.



Entre los obsequios no reportados están palos de golf, incluyendo uno de oro, entregado por el fallecido ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, valorados en más de 7.000 dólares, una daga de 24.000 dólares de parte del príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed bin Salmán y una figura del Taj Majal en mármol, valorada en 4.600 dólares, de parte del expresidente indio Ram Nath Kovind.



Dos de estos regalos, incluyendo un palo de golf de oro y un retrato a gran escala de Trump obsequiado por el Gobierno de El Salvador, no han podido ser localizados por las autoridades federales, añadió el informe.

Leer más: Trump pide el fin de la guerra en Ucrania y desmantelar el poder neoconservador



El presidente demócrata del comité de vigilancia, Jamie Raskin, aseguró que el reporte muestra un "menosprecio descarado de la ley por parte del gobierno Trump".



Los legisladores "están comprometidos con determinar el paradero de estos obsequios perdidos, al igual que si pudieron haber sido utilizados para influir en el manejo de política exterior del presidente", subrayó Raskin en un comunicado.



Entre sus hallazgos, el informe de los congresistas demócratas encontró que Trump no reportó 17 regalos obsequiados por el Gobierno de Arabia Saudí, con un valor total estimado de casi 50.000 dólares.



La ley estadounidense prohíbe que el presidente y funcionarios del Gobierno se queden con regalos que recibieron durante el ejercicio de sus funciones y los obliga a reportar los obsequios que tengan un valor mayor a $415 dólares.