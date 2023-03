Republicanos acusan a la familia de Biden de recibir dinero de una empresa china

El líder del comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, James Comer, señala que "Una empresa china con lazos directos con el Partido Comunista entregó pagos a la familia" de Biden

Legisladores republicanos del Congreso de EEUU acusaron este viernes a la familia del presidente, Joe Biden, de haber recibido dinero de una empresa energética china.



"Una empresa china con lazos directos con el Partido Comunista entregó pagos a la familia" del mandatario, señaló este viernes el líder del comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, James Comer, en una entrevista con la cadena Fox News.



El comité que dirige Comer publicó el jueves una serie de documentos bancarios que muestran que un socio de la familia Biden, Rob Walker, usó presuntamente su compañía para transferir dinero que recibió de una compañía energética china a cuatro miembros de la familia de Biden.



Los pagos fueron entregados al hijo de Biden, Hunter, su cuñada, Hallie, su hermano James y un tercer "Biden" sin identificar, de acuerdo con los documentos publicados por los legisladores opositores.

Los pagos proceden presuntamente de una transferencia de tres millones de dólares de una empresa China al socio de los Biden.



El líder del comité de vigilancia, controlado por los republicanos, aseguró el viernes que estos documentos son solo "el inicio" de las investigaciones del partido opositor a la familia del presidente.



Biden "no ha estado diciéndoles la verdad a los estadounidenses; su familia claramente recibió dinero de individuos conectados con nuestros adversarios extranjeros", escribió Comer en su cuenta de Twitter este viernes.



Los abogados del Hunter Biden rechazaron las investigaciones de los republicanos, asegurando que las transacciones fueron legales y producto de los negocios del hijo del presidente.



"Hunter Biden, un ciudadano natural con todo el derecho de llevar a cabo sus negocios, se unió a otros socios de negocios en la búsqueda de una empresa conjunta con una compañía de energía legítima de propiedad privada en China”, dijo el equipo legal de Biden en un comunicado recogido por medios estadounidenses.



Por su parte, el líder demócrata del comité de vigilancia, el congresista Jamie Raskin, aseguró que los pagos a la excuñada del presidente se dieron antes de que Walker recibiera el dinero de la empresa china.



"El documento prueba una vez más, después de cuatro años de investigación por parte del Senado y de la Cámara de Representantes a Hunter Biden, que no han encontrado ninguna conexión con el presidente de Estados Unidos o algún funcionario", dijo Raskin en un comunicado.



En 2020 una investigación llevada a cabo por los republicanos sobre presunta corrupción por parte de Biden y su hijo en Ucrania no encontró evidencias de irregularidades cometidas por el demócrata.



La publicación de estos documentos se da más de un mes después de que el comité llamara a testificar a cuatro exejecutivos de Twitter por vetar la difusión de un artículo del New York Post crítico con Biden, quien entonces era candidato a la presidencia, basado en datos sacados de un ordenador que supuestamente era de su hijo Hunter.