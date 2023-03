China invita a la presidenta de Honduras a visitar el país tras establecer lazos

La invitación se produjo después de que Honduras y China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, tras romper las que mantenía con Taiwán

El Gobierno de China invitó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a visitar el país asiático, tras establecer relaciones diplomáticas, informó este domingo el Ejecutivo hondureño.



"El Gobierno de Honduras agradece la invitación oficial para visitar el país formulada por el Gobierno de la República Popular China a la señora presidenta Xiomara Castro", indicó el Ejecutivo en un comunicado.



La invitación se produjo después de que Honduras y China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, tras romper el país centroamericano las que mantenía con Taiwán desde 1941.



El Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento de Relaciones entre China y Honduras, que oficializa los vínculos entre las dos naciones, fue firmado en Pekín por los ministros de Exteriores de Honduras, Eduardo Reina, y China, Qin Gang.

"Con esta histórica decisión, el Gobierno de la República de Honduras amplía el horizonte de desarrollo para el pueblo hondureño, fortaleciendo las relaciones exteriores de Honduras en el campo bilateral de multilateral", subrayó.



El establecimiento de lazos diplomáticos entre Honduras y China ocurrió once días después de que la presidenta hondureña anunciara su intención de establecer relaciones con el gigante asiático y el mismo día que anunció la ruptura de las que mantenía con Taiwán.



El comunicado señala que los dos Gobiernos "convinieron en desarrollar lazos de amistad sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos del otro, igualdad, beneficio recíproco y coexistencia pacífica".



"El Gobierno de Honduras reconoce que existe una sola China en el mundo, que el Gobierno de la República Popular China es el único que legalmente representa a China y que Taiwán es parte inalienable de su territorio", añade el documento.



Honduras y China acordaron además "cooperar en temas de interés mutuo" y promover conjuntamente la suscripción de acuerdos en "áreas de cooperación, tales como finanzas, comercio, infraestructura, energía, tecnología, cultura, turismo, educación y salud, entre otros, con base en el beneficio recíproco y desarrollo integral compartido".



Honduras comunicó este sábado a Taiwán "la ruptura de las relaciones diplomáticas" y se comprometió a "no volver a tener ninguna relación o contacto de carácter oficial" con la isla, lo que el ministro taiwanés de Exteriores, Joseph Wu, calificó de "profundamente lamentable".



En una rueda de prensa, Wu reveló que el Gobierno de Honduras pidió al de Taiwán el pasado 13 de marzo 2.000 millones de dólares para reestructurar su deuda externa, 350 millones de dólares para una represa y otros 90 millones para construir un hospital.



Honduras y Taiwán mantenían una relación de cooperación militar, educativa y económica, y la isla financiaba proyectos de ayuda técnica y agrícola y también acogía a cientos de becarios hondureños en sus universidades.



La ruptura de relaciones con Taiwán por parte de Honduras reduce a 13 el número de países con los que Taipéi mantiene relaciones diplomáticas oficiales.