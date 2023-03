Piden que no se deporte a los cubanos llegados a EEUU en un ala delta

Los dos cubanos fueron detenidos nada más poner el pie en territorio de EEUU al cabo de un vuelo de menos de dos horas y puestos en manos de la Patrulla Fronteriza

Los dos cubanos que aterrizaron en los cayos de Florida con un ala delta con motor este sábado fueron identificados por medios de Miami como David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, los cuales volaron desde la costa de la provincia de La Habana y ahora se enfrentan a ser deportados.



El canal hispano Telemundo entrevistó por teléfono a la hermana de Ismael, quien dijo que las familias de ambos no sabían lo que estaban planeando y pidió a las autoridades de EEUU que no los devuelvan a Cuba.



El ala delta motorizada con los dos cubanos aterrizó sin problemas el sábado por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, una de las islas más meridionales de los Cayos de Florida, a menos de 160 km de Cuba.



Los dos cubanos fueron detenidos nada mas poner el pie en territorio de EEUU al cabo de un vuelo de menos de dos horas y puestos en manos de la Patrulla Fronteriza.

"Ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo", dijo Laura Hernández Chirino a Telemundo.



"Si a ellos los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco, no van a poder ser nadie mas nunca en su vida", dijo la hermana de uno de los dos pilotos.



La Patrulla Fronteriza se limitó a informar en sus redes de la detención de los migrantes sin dar detalles y a agradecer la colaboración de la Oficina del Alguacil de Monroe.



Por su proximidad a Cuba, la turística isla de Cayo Hueso, como el resto de los Cayos de Florida, es el destino de muchas de las rudimentarias embarcaciones a bordo de las cuales los cubanos dejan su país, pero las llegadas por aire no son habituales.



En octubre de 2002 un piloto cubano a los mandos de una antigua avioneta monomotor Antonov, de fabricación rusa, aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en medio del inmenso humedal de los Everglades.



Fue detenido, pero un juez le concedió asilo y no fue deportado.



En el año fiscal de 2022 (del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022), 6.182 migrantes cubanos fueron interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, una cifra muy por encima de los 838 detenidos el anterior periodo fiscal.



En lo que va de año fiscal, se ha interceptado a unos 5.900 cubanos, una cifra alta teniendo en cuenta el mismo periodo del año anterior.



Los cubanos han estado llegando también en cantidades récord desde 2021 a la frontera terrestre con México, pero desde enero cuentan con un programa humanitario que permite a los beneficiarios entrar y trabajar en EE.UU. por dos años si tienen un patrocinador que se haga responsable de ellos económicamente.