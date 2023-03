Honduras da un mes a Taiwán para cerrar su misión diplomática en Tegucigalpa, tras romper lazos

El vicecanciller dijo que en la nación centroamericana "siempre vamos a estar agradecidos con Taiwán por todo lo que hicieron"

El Gobierno de Honduras ha dado a Taiwán 30 días de plazo para cerrar su embajada en Tegucigalpa tras la ruptura de las relaciones diplomáticas que mantenían desde 1941, informó este lunes el vicecanciller hondureño, Tony García.



El funcionario hondureño no precisó cuándo es la fecha final para la salida de la misión diplomática taiwanesa del país centroamericano, aunque aseguró que el plazo es "suficiente".



"El abandonar un país diplomáticamente en 30 días no es algo descabellado, puede sonar, pero no lo es", indicó García en declaraciones al Canal 5 de Tegucigalpa.



El Gobierno de Honduras oficializó el sábado la ruptura de los lazos con Taiwán para establecer ese mismo día relaciones diplomáticas con China.



El anuncio se produjo once días después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenará a su canciller, Eduardo Enrique Reina, establecer relaciones con China para cumplir su Plan de Gobierno.



El vicecanciller dijo que en la nación centroamericana "siempre vamos a estar agradecidos con Taiwán por todo lo que hicieron, Honduras es un pueblo noble y porque rompimos con ellos, no vamos hablar mal de ellos porque no sería correcto".



El Gobierno decidió cambiar las relaciones con Taiwán por "un universo", señaló García, quien anunció que el país le dará todo el apoyo a Taipéi para que cierre su misión diplomática en Tegucigalpa, lo que también deberá hacer Honduras en la isla.

HONDURAS NO CAERÁ EN TENTACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Sobre las relaciones con China, García considera que es una decisión "responsable" del Gobierno y "lo mejor para el país por todo el potencial que esto le va a dar a Honduras, pensando que este país tiene que levantarse porque tenemos que dar resultados".



"Es posible que a Estados Unidos no le haya gustado esta decisión desde el punto de vista de Taiwán, porque en la geopolítica mundial, Estados Unidos protege a Taiwán de China”, pero EE.UU. sabe que es “bueno para nuestro país”, enfatizó.



García aseguró que Honduras “no caerá en tentaciones de endeudamiento masivo” con China.

El Gobierno hondureño solicitó a Taiwán al menos 2.000 millones de dólares para reestructurar su deuda externa y la construcción de un hospital, algo que el canciller de Taiwán, Joseph Wu, calificó de "alto precio" por mantener los lazos diplomáticos.



En una rueda de prensa, el ministro taiwanés de Exteriores, Joseph Wu, reveló este domingo que Honduras pidió a Taiwán el pasado 13 de marzo 2.000 millones de dólares para reestructurar su deuda externa, 350 millones de dólares para una represa y otros 90 millones para construir un hospital.



Tegucigalpa y Taipéi mantenían una relación de cooperación militar, educativa y económica, y la isla financiaba proyectos de ayuda técnica y agrícola y también acogía a cientos de becarios hondureños en sus universidades.



La ruptura de relaciones con Taiwán por parte de Honduras reduce a 13 el número de países con los que Taipéi mantiene relaciones diplomáticas oficiales y convierte a la nación centroamericana en el noveno país -y quinto latinoamericano- que desde 2016 corta con la isla para establecer lazos con China.