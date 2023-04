Congresista Marjorie Taylor participará en protesta proTrump en Nueva York

Se temía que la imputación de Trump provocase la salida en masa de sus partidarios a las calles, pero, hasta el momento las protestas de apoyo al exmandatario han sido muy escasas

La congresista republicana ultraconservadora Marjorie Taylor Green participará en una protesta en solidaridad con el expresidente Donald Trump el próximo martes en Nueva York, y que ha sido convocada frente al tribunal en el que se espera que Trump comparezca ante un juez que le leerá los cargos contra él.



Según un anuncio difundido por la propia Green, el "Mitin pro Trump" arrancará a las 12.00 del mediodía (16.00 GMT) en el parque Collect Pond, situado justo en frente del tribunal de Manhattan, poco antes de la hora a la que está previsto que el exmandatario comparezca ante el juez.



"¡Únete a nosotros y a la congresista Marjorie Taylor Greene en una protesta pacífica contra el atroz ataque de (el fiscal del Manhattan) Alvin Bragg contra el presidente Donald J. Trump!" reza la convocatoria que ha sido anunciada por el Club de jóvenes republicanos de Nueva York.



Tras conocerse el pasado jueves la imputación de Trump, relacionada con el supuesto pago irregular de 130.000 dólares (120.000 euros) en 2016 para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, que asegura haberse acostado con Trump en 2006, Green fue uno de los congresistas del ala más conservadora del Partido Republicano que no dudó en mostrar su apoyo al empresario.

"Esto es lo que hacen en países comunistas para destruir a sus opositores políticos", dijo entonces Green.



En un mensaje en Twitter, Green ha animado a los seguidores en Nueva York del lema de Trump: "Make America Great Again (MAGA)" (Que EE.UU. vuelva a ser grande de nuevo) a unirse a la protesta.



"Nueva York, ponte los sombreros MAGA. En virtud de nuestros derechos constitucionales, apoyaremos al presidente Trump y protestaremos contra los tiranos. Nos vemos el martes", escribió.



Según adelantó ayer el canal CNN, el expresidente viajará el lunes de Miami a Nueva York para presentarse ante el juez en la tarde del martes.



Concretamente, su cita con el juez será a las 14.15 hora local, una vista que ha generado una enorme expectación y por esa razón el tribunal ha cancelado otras menos importantes para evitar el tránsito de personas a pie en el edificio por razones de seguridad.



Diversos medios han asegurado que la lista de cargos que el juez le comunicará -y que aún no se han hecho públicos- es de más de treinta, todos relacionados con el pago a Daniels y el posible disimulo de esa cantidad como gastos electorales.



Su abogado Joe Tacopina aclaró ayer que Trump no será esposado en el breve trayecto entre la oficina del fiscal y la del juez Juan Manuel Merchan, y ello pese a que muchos "desean que sea paseado" por la policía.



También precisó que no se declarará culpable y que ha optado por ir al juicio.



Se temía que la imputación de Trump provocase la salida en masa de sus partidarios a las calles, pero, hasta el momento las protestas de apoyo al exmandatario han sido muy escasas.