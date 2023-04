La oposición republicana en el Congreso ha criticado la forma en la que la Administración de Biden llevó a cabo la salida de Afganistán

El Gobierno de Joe Biden hizo público este jueves un informe en el que culpa a la Administración de Donald Trump (2017-2021) de no haber elaborado ningún plan para facilitar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 20 años de guerra.



Según un resumen del documento, difundido por la Casa Blanca, la Administración de Trump no proporcionó a Biden ningún plan sobre cómo llevar a cabo la retirada de las tropas o sobre cómo evacuar a los ciudadanos estadounidenses en el país, así como sus aliados afganos.



"No había, de hecho, ningún plan en marcha cuando el presidente Biden llegó al poder" en enero de 2021, se explica en el documento.



En una rueda de prensa, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, se centró en esa falta de preparación de Trump y aseguró que las decisiones que tomó el expresidente "limitaron" las opciones disponibles para Biden.



Entre otras cosas, Kirby citó la decisión de Trump de rebajar la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán a 2.500, el punto más bajo desde el inicio de la guerra en 2001, y aseguró que no destinó suficientes recursos a un sistema para la concesión de visados a los aliados afganos de EE.UU.



Según el portavoz, el equipo de Biden aprovechó los meses previos a su llegada a la Casa Blanca tras haber ganado las elecciones de noviembre de 2020 para pedir a los asesores de Trump los planes elaborados para evacuar Afganistán, pero se toparon con que no había nada.



Este jueves, la Casa Blanca envió al Congreso la versión completa del informe con información clasificada y donde se analizan los preparativos que hizo EE.UU. para la retirada, que estuvo marcada por el atentado en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y donde murieron unos 170 civiles afganos y 13 soldados estadounidenses.



La caótica retirada en agosto de 2021 significó una bajada en los niveles de aprobación de Biden, que no pudo sacar de Afganistán a todos los afganos que habían luchado del lado de Washington y tuvo que ver cómo los talibanes se apropiaban de material militar estadounidense valorado en miles de millones de dólares.



La oposición republicana en el Congreso ha criticado la forma en la que la Administración de Biden llevó a cabo la salida de Afganistán y lleva meses pidiendo que se les entregue el informe, algo que finalmente ocurrió este jueves.



El objetivo del documento es extraer lecciones de lo que ocurrió en Afganistán para el futuro. Fue elaborado durante los últimos meses por diferentes agencias del Gobierno, incluidos los departamentos de Defensa y de Estado.