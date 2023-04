El presidente de Costa Rica promete a los policías que no les aumentará las jornadas

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, prometió este viernes a los policías que no les aumentará la jornada de trabajo, luego de que el pasado miércoles presentara un plan de seguridad que incluía la ampliación de las jornadas y que generó protestas de grupos de policías en las calles.



"El 6x4 está en el congelador. Antes de que se vuelva a mencionar voy a pedir cuentas", dijo Chaves a un grupo de policías a los que visitó por sorpresa en una delegación de San José, para conocer su opinión sobre el cambio de jornadas.



La "Operación Costa Rica Segura", anunciada por Chaves el pasado miércoles, establecía una nueva jornada para todos los policías de 6x4, es decir, trabajan 6 días consecutivos por 4 días de descanso. Las jornadas actuales son de 3x3 o 6x6.



Este cambio, que no ha entrado en vigencia según el Gobierno, se iba a aplicar de manera temporal por 6 meses para combatir el aumento de la criminalidad, en especial de los homicidios.



"Váyanse tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento. Vamos a entrar en la mesa de diseño para ver cómo (buscar una solución) de una manera más consensuada", expresó el presidente.



Después de hablar con los policías en una transmisión en vivo en redes sociales, Chaves reconoció que no conocía a profundidad las implicaciones de un cambio de jornada en la vida de los policías y les prometió que "no los vamos a obligar".



El jueves un grupo de policías se manifestó frente al Ministerio de Seguridad y la Casa Presidencial, y este viernes el movimiento estaba a la espera de los resultados de una reunión entre los sindicatos y el Gobierno.



Los policías señalan que con el aumento de la jornada se deteriora el tiempo familiar y de descanso, pero además exigen mejoras en sus salarios y en la infraestructura de las delegaciones.



Este lunes el ministro de Seguridad, Jorge Torres, se reunió con representantes de los sindicatos de los policías y acordaron continuar el diálogo el próximo lunes.



La "Operación Costa Rica Segura" pretende aumentar la cantidad de policías en las calles y los operativos en las zonas más conflictivas del país.



Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes que no tiene Ejército desde 1948, cuenta con unos 12.000 policías de la Fuerza Pública.



Con corte al 12 de abril, los homicidios en Costa Rica en 2023 alcanzaban los 241, lo que representa 69 más que en el mismo periodo de 2022, para un incremento del 40 %.



Costa Rica cerró 2022 con un total de 656 homicidios, la cifra más alta de su historia y con una tasa de 12,6 por cada 100.000 habitantes. Ello representó un incremento del 11 % con respecto a la cantidad de homicidios de 2021.



El 63 % de los homicidios son por ajustes de cuentas por disputas entre estructuras criminales dedicadas a drogas y el 70 % de los homicidios se cometen con arma de fuego, según las cifras oficiales.