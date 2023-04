Gobierno boliviano dice que la Ley del Oro ayudará a reconstruir la economía

El proyecto de Ley del Oro tiene la finalidad de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país mediante la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas

El Gobierno de Luis Arce defendió este domingo que el polémico proyecto de Ley del Oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales dará certidumbre y permitirá avanzar con la "reconstrucción" de la economía boliviana, tras la aprobación de la norma en la Cámara de Diputados.



"Agradecemos a todos los diputados patriotas que han dado la talla en estos momentos históricos para darle al país certidumbre, serenidad y que esta ley va a servir para poder darle al país la esperanza de seguir trabajando por la reconstrucción de la economía de Bolivia", dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.



Montenegro compareció ante los medios junto al presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y el titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Jerges Mercado, al concluir la sesión de más de 22 horas en la que se aprobó el proyecto en grande y en detalle.



El ministro también expresó su confianza en que la Asamblea Legislativa seguirá "dando la talla" y aprobará próximamente otros proyectos de ley referidos a créditos externos que se destinarán a la inversión pública.

El proyecto de Ley del Oro tiene la finalidad de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país mediante la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas.



Parlamentarios opositores, pero también oficialistas del "ala evista", es decir, los cercanos al expresidente Evo Morales, han observado que se dé la atribución al BCB para vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.



Mercado aseguró que, si bien el proyecto autoriza al BCB la compra de oro en el mercado interno y la realización de operaciones en los mercados internacionales, "se ha puesto un límite mínimo" de reservas en oro que debe haber.



Además, el ente emisor deberá informar cada cuatro meses al Legislativo sobre las operaciones que esté realizando con las reservas internacionales, agregó el presidente de la Cámara Baja.



Como ocurrió el viernes, la sesión también estuvo llena de polémicas y discusiones entre oficialistas y opositores, pero también dejó nuevamente en evidencia la fractura existente en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).



Durante el debate parlamentario, la diputada Deisy Choque, del ala oficialista afín al presidente Arce, fustigó a los "evistas" por presionar a sus colegas para que no aprueben la ley y cuestionó que no se hiciera nada cuando comenzó el descenso de las RIN en 2014, durante la gestión de Evo Morales.



El último informe que se conoce sobre el estado de las RIN es de febrero, cuando se ubicaron en 3.538 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a los 15.122 millones.



Desde entonces el Banco Central no ha dado más información sobre el estado de las reservas.



El Gobierno admitió esta semana que está "sorteando" dificultades en la economía, por lo que el propio Luis Arce ha insistido en la importancia de que se aprueben éste y otros proyectos de ley.