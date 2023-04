"Se amenaza a la democracia", y esto "a las puertas de una contienda electoral", la de mayo de 2024, destacó la presidenta del Conape

La multa impuesta a un diario en Panamá por publicar la foto de un diputado y líder del partido de Gobierno evidencia que "buscan silenciar" al periodismo, una situación que no se presentaba en el país desde la "época de la dictadura militar", dijo a EFE la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Griselda Melo.



Con esta medida, la segunda de su tipo en menos de un año tomada por la estatal Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con base en una cuestionada ley sobre datos personales, "se amedrenta al periodismo panameño, a la libertad de expresión, al acceso a la información", agregó Melo este miércoles.



"Se amenaza a la democracia", y esto "a las puertas de una contienda electoral", la de mayo de 2024, cuando se renovarán las cabezas del Ejecutivo y el Legislativo en unos comicios generales, lo que lo hace más grave, destacó la presidenta del Conape.



En este sentido, argumentó que "se ha hecho costumbre en los últimos tiempos la utilización de recursos públicos en una contienda electoral", pero con la actual Ley 81 de marzo de 2019 sobre datos personales "¿cómo lo vamos a denunciar, si no puedes poner la foto de nadie, no puedes poner los datos?", se preguntó.



Melo recalcó que está paralizada desde octubre pasado en el Parlamento una propuesta presentada por los gremios periodísticos y la sociedad civil para reformar la ley sobre datos personales, de manera que no interfiera con el libre ejercicio del periodismo "serio, responsable y ético" que defienden.



"Lo único que estamos pidiendo todos los gremios y periodistas de este país es que nos sentemos. Los gremios hemos presentado una propuesta, analicémosla y veamos qué cosas son factibles o no".



Porque desde "la época de la dictadura militar" no había estado "el periodismo en una situación como esta. Luego superamos todo esto, incluso se eliminan las leyes de prensa buscando quitar todos esos visos de situaciones que dejó la dictadura, y ahora nos encontramos con esta ley de 2019", alertó Melo.

LA MULTA

El diario La Prensa informó el martes que la Antai le impuso una multa de 5.000 dólares por publicar, en el marco de una investigación periodística sobre presunto tráfico de influencias en el sistema que rige los taxis del transporte público, la foto de Benicio Robinson, diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), del que además es presidente.

El ente estatal amparó su decisión en la Ley 81 de marzo de 2019 sobre datos personales y aseguró en un comunicado que "la multa aplicada estuvo basada en claros preceptos establecidos en las leyes que regulan la materia".



El Gobierno también emitió un comunicado en el que afirmó que respeta las normas locales e internacionales que protegen la libertad de prensa, así como también la autonomía de las entidades del Estado.

UN MAL PRECEDENTE

El vicepresidente regional por Panamá de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Diego Quijano, dijo a EFE que ante este caso la "preocupación principal es que se está estableciendo un precedente en cuanto a la interpretación de la ley de datos de personas naturales".



Según la visión de la Antai, dijo el también presidente del diario La Prensa, "la imagen de una persona que es una figura pública (...) no puede publicarse sin que tenga su permiso expreso, inequívoco".



A su juicio, esta situación sugiere que "aparentemente estos políticos lo que no quieren es que no se les cuestione" ni que la ciudadanía "pueda ver más allá de lo que ellos quieren que se vea".



"Por eso es importante reclamar que se reforme la ley, reclamar la multa de Antai y que se cancele", porque de otra forma se estaría "diciendo que estamos de acuerdo con que sea el Estado el que diga qué podemos leer los ciudadanos, qué podemos ver y que ellos (el Estado) nos digan qué podemos publicar. Eso no es una democracia", añadió.



Un informe sobre el país de la SIP publicado el martes indicó que el acoso judicial sigue siendo la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá, donde además existen "severas dificultades para acceder a información de interés público".