EEUU no ha detectado un incremento de cruces en la frontera con México tras el Título 42

"Podemos afirmar que no hemos visto ningún aumento sustancial en la migración esta mañana", explicó subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto

Estados Unidos afirmó este viernes que no ha detectado un incremento sustancial de los cruces de migrantes a través de la frontera con México en las primeras horas transcurridas desde el levantamiento del Título 42, la política de expulsiones en caliente utilizada bajo el pretexto de la pandemia de covid-19.



El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, admitió sin embargo en una rueda de prensa que todavía es pronto para ofrecer cifras oficiales y aseguró que las autoridades permanecen atentas a cualquier suceso que ocurra en la frontera.



"Podemos afirmar que no hemos visto ningún aumento sustancial en la migración esta mañana", explicó el funcionario, quien no obstante dijo que las detenciones en la zona siguen siendo "elevadas".



Tras el fin de la emergencia sanitaria en la medianoche pasada, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo por la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8.

Núñez-Neto advirtió de que a partir de ahora todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular "no serán elegibles para el asilo", serán expulsadas del país de forma rápida y puede que se les prohíba la entrada a Estados Unidos durante cinco años.



Al menos 24.000 agentes de la patrulla fronteriza vigilan la zona, además de los 1.500 soldados que el Pentágono estará desplegando de forma escalonada durante los próximos días.



El funcionario explicó que con el levantamiento de la emergencia sanitaria, las autoridades ya no están obligadas a hacer pruebas de covid a todos los migrantes, de modo que las detenciones ser harán de forma "mucho más rápida".



Núñez-Neto pidió de nuevo a los migrantes que busquen vías legales para entrara a Estados Unidos y que "no hagan caso a las mentiras" de los traficantes de personas que ponen "en peligro sus vidas" al prometerles ayuda para cruzar la frontera.



El funcionario de migración aseguró que el número de citas disponibles para pedir asilo por internet se ha elevado hasta las 1.000 diarias, y animó a utilizar este procedimiento.



También recordó que los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos pueden pedir a través de un internet un permiso humanitario para entrar en Estados Unidos si cuentan con un patrocinador en ese país.



Aquellas personas de estas nacionalidades que crucen la frontera sin permiso serán deportadas automáticamente a México, en lugar de sus países.



"Seguiremos supervisando cuidadosamente la situación sobre el terreno, incluidos los arrestos y el espacio en nuestros centros de detención", afirmó.



Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo en otra rueda de prensa que el flujo de migrantes ha estado "bajando" en las últimas horas y que no ha habido "confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera".



Sobre las principales urbes fronterizas, las autoridades mexicanas registran 10.000 migrantes en Ciudad Juárez, 5.500 en Matamoros y 500 en Tijuana que pretenden cruzar a Estados Unidos.