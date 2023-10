Maestros de El Salvador denuncian que la reforma de pensiones "no solventó deficiencia"

Cientos de maestros aglutinados en las organizaciones Bases Magisteriales y Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) protestaron este viernes en El Salvador contra la reforma de pensiones que consideran no solventó los problemas del sistema.



"Hemos llegado a la conclusión de que esta reforma no solventó el problema de la deficiencia de pensiones", dijo a EFE Paz Gutiérrez, dirigente de Bases Magisteriales, respecto a la reforma aprobada a finales de 2022.



Sostuvo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele "manejó tan mal esto que hizo una distribución desproporcionada" en la aplicación de las fórmulas para el cálculo de las pensiones y añadió que "lo que hicieron fue resolver el déficit fiscal" con la reforma.



"Con eso van cubriendo el déficit fiscal de cada año", dado que "por los próximos cuatro años este Gobierno no va a pagar ni capital ni intereses de la deuda previsional, eso le da un ahorro de más de 900 millones de dólares al año", indicó.