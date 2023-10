11:46 AM

La aprobación del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha caído en picado tras 10 meses en el puesto y la cadena de polémicas que han seguido a su gobierno en los últimos meses, según una encuesta divulgada este viernes que fija la aprobación del primer mandatario de izquierdas de Colombia en el 33,8 %.



Así, Petro, cuya valoración subió al 50 % en noviembre de 2022 tras los primeros meses de Gobierno, ahora cae al 33,8 % en mayo de este año, según un estudio de la firma Invamer para El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, realizado entre el 26 y 29 de mayo.



Esa percepción se conoce en momentos en que el jefe de Estado enfrenta una delicada crisis por el escándalo de interceptaciones ilegales y posibles abusos de poder que involucran a su mano derecha y jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti.



En el sondeo fueron consultadas 1.200 personas en 57 municipios del país, incluidas 16 ciudades capitales, en las que se preguntó: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?



A lo que el 33,8 % de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando Petro, mientras que el 59,4 % contestó que la desaprobaba.



Así, esa desaprobación también tuvo una fuerte crecida, pues en noviembre de 2022 solo el 43 % desaprobaba la gestión del presidente.



Por otro lado, un 70,7 % afirmó que el país va por el mal camino y solo un 23,6 % opinó que va por el buen camino. Un 5,8 % respondió que no sabe o no quiso responder.



Además, el 66 % de las personas encuestadas dicen no haber percibido el cambio que anunció Petro, y que fue su lema de campaña, y un 78,2 % dice que si lo ha habido a sido a peor.



Otra de las consultas realizadas fue sobre el uso que tiene Petro del Twitter, como forma habitual de comunicación de ciertas decisiones importantes y también de desquitarse con la oposición o incluso la prensa.

Ahí, el 54,9 % manifestó estar en desacuerdo con el uso que Petro hace de Twitter y el 38,4 % señaló estar de acuerdo.



Petro utiliza el Twitter para comunicar aspectos relevantes de su Gobierno y de asuntos de interés nacional, pero en ocasiones los mensajes son equivocados como cuando anunció que cuatro niños indígenas, que están perdidos en las selvas del sur del país tras un accidente del avión en que viajan con otros tres adultos, habían sido encontrados vivos.



En cuanto a las principales reformas anunciadas por el Gobierno -salud, pensiones, laboral, entre otras- el 60,9 % afirmó que está en desacuerdo y el 32,1 % las respalda.



La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, tampoco sale bien parada de la encuesta, ya que casi el 60 % de los encuestados desaprueban su labor como segunda al mando y solo un 27,9 % está a favor.