Perú pide a México dar garantías de seguridad a sus diplomáticos, tras recibir amenazas

El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha solicitado a su par de México que otorgue garantías de seguridad a sus funcionarios diplomáticos en ese país, después de haber recibido amenazas de muerte en mensajes de audio.



El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, condenó las amenazas recibidas en la sede de la misión diplomática del Perú en México, en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Expresó que "se debe investigar el origen de estos hechos repudiables" y que el Gobierno peruano solicita "garantías para la vida y seguridad" de sus funcionarios y personal administrativo que trabaja en ese país.



El ministerio de Relaciones Exteriores informó de que durante la noche del pasado miércoles el encargado de Negocios de Perú "recibió una amenaza de muerte, a través de un mensaje anónimo enviado vía Whatsapp al celular de emergencia" del Consulado General en la Ciudad de México.

En una posterior declaración ante periodistas, Otárola señaló que ha "escuchado la grabación" y que "las amenazas son serias", por lo que solicita al gobierno mexicano "las garantías para la integridad, la vida" de los diplomáticos, "que son el encargado de negocios, más tres diplomáticos en nuestra embajada y otros tantos diplomáticos en el Consulado de Perú".



El jefe del gabinete recordó que las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran a nivel de encargados de negocios, pero dijo que "este caso es un tema que no queremos soslayar" porque se trata de "una grabación muy amenazante e intimidante".



La Cancillería agregó, por su parte, que tras recibir las amenazas, "de inmediato se dio cuenta a la Policía mexicana y se formuló la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de ese país".



También se envió una nota diplomática a la Cancillería de México solicitando que "se realicen las investigaciones correspondientes y se brinden las seguridades y garantías" a los funcionarios peruanos, por lo que "las autoridades mexicanas han reforzado la seguridad en la sede de la Embajada, la sede consular" y en la vivienda del Encargado de Negocios.



El pleno del Congreso peruano declaró el jueves pasado persona non grata al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.



El gobernante mexicano califica de "usurpadora" a Boluarte y considera que debería dejarle "la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo", quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.