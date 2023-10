Trump despotrica contra el fiscal especial y Biden horas antes de su audiencia judicial

El expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) llegó al tribunal de Miami donde este martes se celebrará la primera audiencia de un proceso judicial en el que deberá responder por 37 cargos federales en su contra.



Tal como mostraron las imágenes de las cadenas de televisión estadounidenses, sobre las 13.30 hora local (17.30 GMT) una caravana de vehículos que transportaba a Trump abandonó el Trump National Doral Miami, hotel donde el expresidente pasó la noche y en el que se concentraron grupos de seguidores.



La comitiva estuvo acompañada de vehículos policiales en su camino hacia la sede de los tribunales federales donde a las 15.00 hora local (19.00 GMT) está previsto que comience la audiencia judicial.



La caravana llegó a la corte una media hora después, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Está previsto que agentes le tomen las huellas dactilares a Trump y, según anunciaron a EFE y los medios apostados en la corte, no es seguro que le tomen una fotografía policial y, si fuera el caso, no se va a divulgar.



En la sala, el magistrado federal Jonathan Goodman le notificará de los 37 cargos que le ha imputado un Gran Jurado, 31 de los cuales corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.



Desde tempranas horas de hoy se han ido concentrando con camisetas y carteles seguidores del exmandatario en los exteriores del tribunal, donde ha dispuesto una fuerte presencia policial y no se han registrado incidentes.



Trump, que en la sala previsiblemente se declarará no culpable, atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una "gran caza de brujas" lanzada por el actual presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, y que responde a una campaña de "interferencia electoral", como lo reiteró hoy en su red social, Truth Social.



Los otros cargos que enfrenta Trump son por conspiración para obstruir a la Justicia, ocultación de manera "corrupta" de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaración y representación falsas.



Según el documento de 49 páginas que recoge la acusación, los delitos más graves que se le imputan a Trump, como obstrucción a la Justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.



La investigación, que lidera el fiscal especial Jack Smith, se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach (Florida), por agentes del FBI.



Encontraron más de 11.000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogados como secretos o "ultrasecretos".