Venezuela confirma la inhabilitación de la precandidata opositora María Corina Machado

La Contraloría General de Venezuela confirmó que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre, previas a las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años, informó este viernes el diputado José Brito.



La Contraloría indicó, de acuerdo a un documento compartido por el equipo de prensa de Brito, que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, luego de una investigación patrimonial que atenta contra la "ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía" de Venezuela.



El organismo indicó que se determinaron errores, así como omisiones en las declaraciones juradas del patrimonio, evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial seguida a Machado.



"Asimismo, se determinó la existencia de fondos administrados por justificar que representó un porcentaje cerca del 50 % de los fondos administrados en el período evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en bancos nacionales (...) y operaciones de depósitos y notas de crédito de origen no conocido en moneda extranjera", añadió.



La Contraloría señaló que Machado ha sido partícipe de la "trama de corrupción orquestada" por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que propició el "bloqueo criminal" a Venezuela, así como también el "despojo descarado" de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la "complicidad de Gobiernos corruptos".



"El bloqueo solicitado por María Corina Machado, en connivencia con el usurpador Juan Guaidó, entre otros, ha generado el secuestro de 4.000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional", sostuvo.



Además, dijo que la antichavista solicitó la aplicación de sanciones y "bloqueo económico" contra la nación caribeña que generó "daños en la salud del pueblo venezolano".



La Contraloría General no especificó desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación política, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año, con el argumento de que Machado no incluyó "conceptos" de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió en ese momento postularse en el cargo de diputada del Parlamento.