OEA no detecta irregularidades en las revisiones de las actas electorales de Guatemala

"La Misión verificó que, luego de este proceso, no se develó ninguna irregularidad grave y que no se registraron cambios significativos respecto de los resultados preliminares del domingo 25 de junio", afirmó la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) informó este sábado que la Misión de Observación Electoral (MOE) que ha participado esta semana en la revisión de las actas electorales en Guatemala no detectó ninguna irregularidad grave.



"La Misión verificó que, luego de este proceso, no se develó ninguna irregularidad grave y que no se registraron cambios significativos respecto de los resultados preliminares del domingo 25 de junio", afirmó el organismo a través de un comunicado.



El pasado 3 de julio, la OEA anunció su regreso a Guatemala en respuesta a la decisión de la Corte de Constitucionalidad del país de suspender los resultados de las elecciones generales. Durante estos días, la Misión ha observado la conclusión de las audiencias de revisión de actas.



En la visita la MOE constató que, en el ejercicio de su autonomía, las Juntas Departamentales (JED) llevaron a cabo su trabajo, por segunda vez, "cumpliendo con el propósito de brindar a los partidos políticos un espacio para presentar sus inconformidades y reclamaciones".

Leer más: Presidenta del Supremo de Guatemala suspende la oficialización de los resultados de las elecciones



"El cotejo de actas se llevó a cabo, e inclusive se abrieron algunos paquetes electorales cuando las JED lo consideraron oportuno", explicó.



Así, la Misión observó que, "pese algunos incidentes de intimidación hacia miembros de las JED, la revisión y cotejo de actas se realizó de manera satisfactoria cumpliendo con los principios de máxima publicidad y transparencia en presencia de partidos políticos, medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales".



En el comunicado, la OEA expresó su preocupación sobre "el intento de seguir judicializando el proceso electoral".



Para la OEA es "de suma importancia avanzar a las siguientes etapas". "Con la dilatación del proceso electoral, se están privando días irreparables de campaña, lo que afecta tanto a las candidaturas para poder exponer las propuestas, como a la ciudadanía para emitir un voto más informado", afirmó.



Hoy se conoció precisamente que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Silvia Valdés, anunció la noche del viernes una nueva suspensión de la oficialización de resultados de los comicios.



Valdés ordenó al Tribunal Supremo Electoral que en un plazo de doce horas entregue un informe sobre el procedimiento de cotejo de votos que se realizó del 4 al 6 de julio.



Dicho procedimiento de segunda revisión de los resultados electorales fue un hecho polémico y sin precedentes que se llevó a cabo después de que la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, decidiera el pasado 1 de julio amparar a nueve partidos de la política tradicional.



Ahora, el Supremo de Guatemala debe dictaminar si ese proceso se realizó de forma correcta, después de recibir acciones legales del partido de Gobierno Vamos y los derechistas Valor y Creo, que buscan impugnar supuestas inconsistencias cometidas en la digitalización de votos.



Durante la revisión de elecciones, los resultados por la presidencia sólo variaron un 0,4 %, una mínima diferencia que no afecta a lo expresado por los votantes guatemaltecos en las urnas el 25 de junio.



A falta de una resolución final, la segunda vuelta electoral está programada para el próximo 20 de agosto entre el académico progresista Bernardo Arévalo De León, del Movimiento Semilla, y la exprimera dama, de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres Casanova.