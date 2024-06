Miss Universo Sheynnis Palacios coronó a Miss Ecuador

Equipo de Periodistas

Junio 09, 2024 11:54 AM

La nicaragüense Sheynnis Palacios, coronó a Mara Topic Verguga, quien se convirtió en Miss Ecuador 2024, la noche de ayer sábado 08 de junio.

Fue una gala histórica, donde por primera vez, una representante nacional de belleza en ese país, es coronada por una Miss Universo.

Miss Ecuador 2024 fue electa en la ciudad de Machala, provincia El Oro. Miss Universo llegó desde el jueves 6 de junio de 2024, lista para coronar a la ganadora de la primera edición del Miss Universo Ecuador.

Darío Macas, alcalde de Mechala, entregó la banda a la beldad ecuatoriana, mientras Sheynnis Palacios le impuso la corona a la representante de Guayaquil, quien se alzó con el triunfo.

En la velada, Sheynnis Palacios aprovechó el espacio para dirigir un mensaje positivo y esperanzador, como suele hacerlo en cada oportunidad que tiene.

“Tengo el honor de decir que soy la primera centroamericana y nicaragüense, en llevar este triunfo a mi país y quiero decirle a las candidatas que se encuentran en backstage que nada es imposible, que el trabajo y los sueños que están acompañados de mucho amor, mucha pasión, resiliencia y sobre todas las cosas, amor por el país y se vuelven realidad”, dijo Palacios, quien habla con propiedad del tema, porque ella misma soñó por muchos años con ser Miss Nicaragua y Miss Universo, lo cual logró trabajando con mucho optimismo.

Palacios agregó “hoy me encuentro siendo Miss Universo 2023 y siendo también motivación para todas las mujeres alrededor del mundo para que no se den por vencidas, que crean en la voz que tenemos en nuestro interior, porque los sueños se hacen realidad y más allá porque podemos hacer un cambio en nuestra sociedad. Es nuestra era, es nuestro momento de hacer el cambio por el mundo entero”.

Sheynnis Palacios aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, hace tres días allí fue recibida por parte de los organizadores del concurso, y una multitud de fanáticos, entre ellos sus compatriotas nicaragüenses. Los que no faltan cuando llega a cualquier parte del mundo.

La celebración del Miss Universo Ecuador marca un nuevo capítulo en los concursos de belleza del país, ya que por primera vez se llevó a cabo este certamen independiente del Miss Ecuador tradicional.

Quiere convertirse productora audiovisual

A pesar de su ajetreada agenda Sheynnis Palacios habló con la prensa ecuatoriana esta mañana, durante la entrevista destacó la calidez con que fue recibida y las delicias que probó.

“He tenido la oportunidad de compartir con el pueblo de Ecuador y cada día ha sido diferente, pero ha sido maravilloso. El llenarme de la energía de la gente cuando voy a un lugar público y me reciben y dicen mi nombre y dicen el nombre de mi país, eso me produce tanta felicidad y me llena de muchísima motivación para continuar con mi jornada y con mi responsabilidad como Miss Universo 2023”, comentó al Universal, una plataforma digital de noticias en Ecuador.

Sheynnis Palacios se encuentra a unos meses de entregar su corona, aunque deja una fuerte marca personal, ya está pensando en sus propios proyectos.

“¿Cuáles son tus planes para cuando ya entregues la corona? ¿Piensas incursionar quizás en la actuación en la política?”, le preguntaron.

“Estoy emocionada por entregar la corona, pero al mismo tiempo me llena de mucha nostalgia porque ha sido un recorrido muy hermoso y que siempre voy a guardar en mi corazón. Pero también estoy emocionada por la nueva versión que se acerca de Sheynnis Palacios una vez que pase la corona a mi sucesora”, comentó.

Agregó que al ser una Licenciada en Comunicación Social, está interesada en desarrollarse en su carrera.

“Tengo la oportunidad de estar en frente de tantas cámaras, siendo vocera y al mismo tiempo llevando mensajes de inspiración a mujeres y niños, pero también tengo otra pasión y estar detrás de las cámaras. Me encanta todo lo que tiene que ver con producción audiovisual y espero en algún momento de mi vida ejercer esta parte de mi profesión como Licenciada en Comunicación, tener mi propia productora audiovisual y ser una gran productora de increíbles productos cinematográficos”, dijo a la prensa ecuatoriana este domingo.