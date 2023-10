Nueva York se prepara para el mayor albergue público para 2.000 personas

La ciudad de Nueva York, donde el flujo de inmigrantes no se ha detenido desde el 2022, se prepara para tener el mayor albergue para los recién llegados, con capacidad para 2.000 personas, pero la cifra podría ser aún mayor, de acuerdo con el periódico "The City".



Las personas estarán en dormitorios distribuidos en varios pisos de dos edificios en un complejo en el condado de Brooklyn, donde hace una semana abrió sin mucho ruido un refugio para hombres con capacidad para 600 personas. El segundo edificio que se le sumará puede tener hasta 1.400 personas.



La alcaldía informó este martes sobre los planes de albergar hasta 2.000 personas en esos edificios, ubicados cerca del complejo industrial Brooklyn Navy Yard, pero una fuente del Ayuntamiento aseguró a "The City" que la cifra podría superar las 2.000 personas.



El alcalde Eric Adams decretó el año pasado un estado de emergencia por el flujo de inmigrantes que abarrotaron los albergues de la ciudad, que se vio obligada a contratar hoteles tanto en la zona metropolitana como al norte del estado para ubicar a familias con niños, mujeres y hombres solteros por separado.

Leer más: EEUU abre el nuevo proceso de reunificación familiar para ciudadanos de 4 países latinos



Ha denunciado además que la situación ha creado una crisis financiera por lo que ha pedido ayuda económica al Gobierno federal al afirmar que el tema de inmigración es un problema nacional sin resolver, pero su reclamo, que ha sido respaldado por la gobernadora Kathy Hochul, no ha sido escuchado.



Nueva York está dando albergue a unas 100.000 personas de las que 84.000 son inmigrantes recién llegados, la mayoría venezolanos y en espera de un permiso de trabajo. La ciudad ha previsto que al finalizar el 2025 hayan gastado 4,3 mil millones de dólares en atender la crisis causada por el flujo de inmigrantes.



"Estamos recibiendo cientos a la semana. Los números están aumentando y sigue siendo un trabajo pesado para esta ciudad", dijo Adams hoy durante una rueda de prensa..



El portavoz de prensa del alcalde, Fabian Levy, ha dicho a "The City" que los planes de la ciudad están sujetos a cambios en función de las necesidades.



Indicó además que el albergue para hombres que ya funciona en el vecindario de Clinton Hill en Brooklyn tiene capacidad para 600 adultos y que el segundo albergaría 1.400 personas pero no entró en más detalles.



Si el nuevo albergue llegara a tener las 2.000 personas que la ciudad tiene previsto ubicar allí, sólo el hotel Row Hotel en Midtown Manhattan albergaría a más inmigrantes, ya que cuenta con mil habitaciones donde aloja a familias con niños, recuerda el diario.



"Tener tantas personas en un centro colectivo plantea todo tipo de problemas relacionados con la seguridad", la salud y el personal" para atenderlos, dijo al diario Dave Giffen, director ejecutivo de la ONG Coalition for the Homeless Coalición para los Sin Techo).