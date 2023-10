Costa Rica comienza un plan para escanear todos los contenedores y evitar el narcotráfico

"Esto no es un proyecto, es una realidad. No se trata de escáneres, se trata de esterilizar, matar los microbios y las bacterias del crimen organizado internacional en nuestro territorio. Se trata de nuestra soberanía como nación", expresó el presidente de Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica puso en marcha este jueves la "Operación Soberanía" mediante la cual escaneará todos los contenedores que entren y salgan de la Terminal de Contenedores de Moín (Caribe), el principal puerto del país, con el fin de evitar el narcotráfico en las exportaciones del país.



"Esto no es un proyecto, es una realidad. No se trata de escáneres, se trata de esterilizar, matar los microbios y las bacterias del crimen organizado internacional en nuestro territorio. Se trata de nuestra soberanía como nación", expresó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, al dar por inaugurada la operación.



Este jueves las autoridades pusieron en funcionamiento dos escáneres, que se unen a otro que opera desde 2021, que revisarán todos los contenedores que pasen por la terminal portuaria, que es operada en concesión por la compañía neerlandesa APM Terminals.



Otra de las acciones del Gobierno como parte de este plan son el uso de drones, sensores de movimiento y cámaras para garantizar que lo contenedores de exportación no sean contaminados con drogas.

Leer más: Fiscalía acusa a expresidente de Costa Rica por delito contra la Hacienda Pública



Además, la seguridad del puerto pasa a manos de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad y el personal será rotado periódicamente para evitar amenazas y corrupción, dijo el presidente.



Chaves había insistido desde su campaña política en la necesidad de instalar los escáneres en el puerto, pues en los últimos años se incrementó el número de contenedores de exportación contaminados con cargamentos de cocaína.



El último decomiso de droga en un contenedor se presentó en abril pasado, cuando las autoridades hallaron 901 kilos de cocaína en un contenedor que se dirigía al puerto de Algeciras, España.



Durante 2022, la Policía de Control de Drogas (PCD) halló al menos 8 contenedores con un total de 9,5 toneladas de cocaína; en 2021 fueron 19 contenedores y una carga de 16,1 toneladas de cocaína, y para 2020 la carga fue de 17,1 toneladas en 17 contenedores.



El presidente Chaves dijo este jueves que en los últimos años en puertos europeos las autoridades decomisaron 10 toneladas de cocaína en contenedores de exportación que salieron del puerto costarricense.



"Abandonamos por años la seguridad en fronteras, en puertos y aeropuertos. Esta falta de compromiso por décadas nos estaba pasando una factura nefasta", declaró Chaves al señalar la "desidia, indiferencia e irresponsabilidad" de Gobiernos anteriores por no implementar los escáneres.



"Hoy recuperamos nuestra soberanía sobre el puerto de Moín como el primer paso para devolverle a nuestro pueblo el orgullo, la estima y el honor", manifestó el mandatario parafraseando una parte del himno nacional del país.



Chaves avisó a "los señores del crimen organizado" que en Costa Rica "no les va a quedar espacio" y que "no les vamos a dar tregua".



El presidente también prometió acciones más fuertes de seguridad en los puestos fronterizos, en el puerto de Caldera (Pacífico) y en los aeropuertos.